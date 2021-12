Ohne Dialog gibt es keinen Frieden in der Ostukraine

In der Ostukraine wächst wieder die Gefahr der Eskalation in dem schwelenden Konflikt um den Donbass und die Krim. Das muss verhindert werden.

In der Ostukraine wächst einmal mehr die Gefahr der Eskalation in dem schwelenden Konflikt um den Donbass und die Krim. Ein russisches Truppenmanöver an der Grenze zur Ukraine und auf der Krim löst bei der Nato Besorgnis auf, beim Treffen der Außenminister des Militärbündnisses warf US-Außenminister Antony Blinken Moskau vor, aggressive Schritte gegen die Ukraine vorzubereiten und drohte zugleich mit neuen Sanktionen. Russland hingegen ist besorgt über ukrainische Truppenkonzentrationen in der Nähe des Konfliktgebietes. Die Situation erinnert an jene im Mai dieses Jahres, als es in der Region zu erheblichen Truppenbewegungen beider Seiten gekommen war, die jedoch folgenlos blieben.