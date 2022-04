Ostermärsche: Chance auf starkes Friedenszeichen verpasst

An Rhein und Ruhr. Trotz des Krieges in der Ukraine hatten die Ostermärsche in NRW nur wenig Zulauf. Organisatoren und Politiker haben sich im Vorfeld verzettelt.

Trotz des Krieges in der Ukraine protestierten bei den Ostermärschen an Rhein und Ruhr nur wenige Teilnehmer für den Frieden. Wurden viele abgehalten vom grünen Vizekanzler Robert Habeck, der meint „Pazifismus ist ein ferner Traum“? Oder vom FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff, der Ostermarschierer als „fünfte Kolonne Wladimir Putins“ bezeichnet hatte, weil sie gegen Waffenlieferungen sind? Oder treibt der Krieg in der Ukraine bereits nicht mehr so viele Menschen auf die Straße, weil wir uns schon an die täglichen, schlechten Nachrichten und die schlimmen Bilder gewöhnt haben?

So oder so: Es ist schade, dass die Tradition der Ostermärsche in diesem Jahr keine Basis dafür bot, um ein starkes Zeichen für den Frieden zu senden. Für einen Frieden, der mittelfristig nicht durch Wettrüsten und militärische Abschreckungsstrategien gesichert wird, sondern durch Kommunikation, Verständnis und Interessensausgleiche.

Ostermärsche in NRW: Organisatoren und Politiker haben sich verzettelt

Wenngleich Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine dieses Ziel tagtäglich in noch weitere Ferne bombt, dürfen wir es dennoch nicht aus den Augen verlieren. Aufrüstung und Abschreckung können nicht die Basis für einen langfristigen Frieden sein. Aber statt den Blick darauf zu richten, was uns eint, verzettelten sich Ostermarsch-Organisatoren und Politiker im Vorfeld in Diskussionen darüber, was uns trennt: bedingungsloses Abrüsten einerseits und alternativloses Aufrüsten andererseits.

Dabei steht die Meinung, dass die Lieferung von Verteidigungswaffen in die Ukraine richtig sein kann, um den Krieg und das Sterben dort schnellstmöglich zu beenden, nicht zwangsweise im unauflösbaren Widerspruch dazu, dass ein Frieden langfristig nicht durch Aufrüstung gesichert werden kann.

Die Chance, das zu diskutieren und die Ostermärsche wiederzubeleben, wurde leider verpasst. dann auch noch Rangeleien unter den Teilnehmern. Schade.

