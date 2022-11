Papier ist geduldig

Es ist verfrüht, von einer sich vertiefenden globalen Isolation Russlands zu sprechen; so wünschenswert dies auch wäre.

Der Krieg in der Ukraine beherrscht auch den Gipfel der wichtigsten Industrienationen der Welt. In einer Abschlusserklärung, die am Mittwoch beschlossen werden soll, wird die russische Invasion mit scharfen Worten verurteilt. Indien und China haben die Erklärung genauso wie Russland selbst nicht gänzlich torpediert, ob sie die Erklärung mittragen, ist aber offen. Die beiden einwohnerreichsten Länder der Erde haben sich bereits bei vorhergehenden UN-Resolutionen nicht zu einer Verurteilung Moskaus durchringen können, das westliche Sanktionsregime wird weltweit ohnehin nur von wenigen Staaten mitgetragen. Papier ist ohnehin geduldig.

Es ist verfrüht, von einer sich vertiefenden globalen Isolation Russlands zu sprechen; so wünschenswert dies auch wäre. Ließe China Moskau fallen, würde das den Druck auf Moskau deutlich erhöhen, den Krieg zu beenden – und dies zu den einzig annehmbaren Bedingungen, nämlich dem kompletten Abzug aus der Ukraine und dem Verzicht auf Gebietsansprüche im Nachbarland. Jede andere Friedenslösung wäre keine dauerhafte und würde zudem global Anreize schaffen, künftige Konflikte zunächst mit brutaler Waffengewalt anzugehen, um sich in eine möglichst günstige Situation in Verhandlungen zu bomben. Es würde die Wert von Diplomatie mindern.

Jedoch ist Russland als Energielieferant sowohl für China als auch für Indien ein immens wichtiger Partner; zugleich verstehen sich Peking und Moskau als Bollwerk gegen den Westen. Trotz allem chinesischen Pragmatismus ist schwer vorstellbar, dass Peking aus dieser Partnerschaft ausschert, um dem Westen zu gefallen, zumal trotz aller wirtschaftlichen Verwerfungen, die der Ukraine-Krieg weltweit mit sich bringt, die Geschäfte immer noch gut laufen. Russland gibt sich von der angestrebten Abschlusserklärung unbeeindruckt. Am Montag explodierten wieder Raketen in ukrainischen Städten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung