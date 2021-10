Polen und die EU: Warschau muss sich an die Regeln halten

Die Mitgliedsländer müssen erklären, was die EU bedeutet: Sie ist kein Verteilclub für Geld, sondern das beste Friedensprojekt des Kontinents.

Ziemlich sicher wird Polens Premierminister Mateusz Morawiecki die täglichen Strafzahlungen von einer Million Euro nicht nach Brüssel überweisen. Stattdessen schwadroniert er davon, dass die EU sein Land erpresse und nun ein „dritter Weltkrieg“ drohe. Angesichts der historischen Erfahrungen seines Landes ist dies eine ungeheuerliche Behauptung. Der Mann kann seine Rhetorik kaum noch steigern.

Natürlich ist es richtig, dass die EU nun finanziell Druck auf die polnische Regierung ausübt. Die Staatengemeinschaft darf nicht zulassen, dass die gemeinsamen Regeln für den Rechtsraum von Warschau einfach kassiert werden.

Viel zu lange hat man in Brüssel zugeschaut, dass die PiS-Partei oder Viktor Orban sehr gern Milliarden Euro an EU-Geldern kassieren – sich dann aber nicht an die gemeinsamen Werte und Vereinbarungen halten wollen. Die Strafzahlungen sind daher konsequent.

Die EU befindet sich wieder einmal in einer Krise

Doch zugleich offenbaren sie, dass sich die EU (wieder einmal) in einer Krise befindet. Manch einer fordert bereits, dass Polen oder Ungarn doch bitteschön die EU verlassen sollten. Allerdings wäre dies für die überwiegende Mehrheit der Menschen in Polen verheerend, denn sie haben die Mitgliedschaft in die EU seinerzeit ersehnt, und an dieser Einstellung hat sich nichts geändert. Was also tun?

Erstens kann man nur hoffen, dass die demokratischen und pro-europäischen Kräfte in Polen oder Ungarn noch stärker werden. Sie sind bereits auf den Straßen und gehören unterstützt. Zweitens muss der finanzielle Druck bleiben.

Es geht nicht darum, die nationale Vielfalt in Europa aufzugeben

Drittens, und das ist das Wichtigste, müssen die Mitgliedsländer und Brüssel den Menschen besser erklären, was die EU eigentlich bedeutet: Sie ist eben kein Verteilclub für Geld, sondern das beste Friedensprojekt, das der Kontinent jemals erlebt hat. Und es geht nicht darum, dass die nationale Vielfalt in Europa aufgegeben werden soll. Vielmehr geht es um die Überwindung des egoistischen und gefährlichen Nationalismus und um ein gemeinsames Verständnis von Demokratie.

Emmanuel Macron hat vor vier Jahren eine Diskussion angestoßen, die von Angela Merkel leider nicht erwidert wurde. Dies muss nun die künftige Bundesregierung leisten. Es steht viel auf dem Spiel.

