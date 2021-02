Proteste in Myanmar: Auf den Geschmack der Freiheit gekommen

In Myanmar demonstrieren hunderttausende Menschen gegen den Putsch. Für das Militär wird es schwer werden, diesen Freiheitsdrang einzudämmen.

Die Proteste der Bevölkerung gegen den Militär-Putsch im südostasiatischen Myanmar halten an. Die Wucht des Aufbegehrens quer durch alle gesellschaftlichen Schichten muss für die alten uniformierten Männer verwirrend sein, die für den Putsch verantwortlich sind. Auf den Straßen der Hauptstadt Naypyidaw, in Yangon im Süden oder Myitkyina im Norden, demonstrieren Mönche, Polizisten, vor allem aber Hunderttausende junge Menschen gegen die erneute Machtübernahme durch die Militärs und die Festnahme von Aung San Suu Kyi, der De-facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin.

Die Menschen lassen sich nicht abhalten von Hunderten Festnahmen, der Androhung drakonischer Strafen, dem zeitweisen Abschalten des Internet, einer Ausgangssperre und dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen. Mancherorts sollen bereits scharfe Schüsse gefallen sein.

Putsch wird erhebliche wirtschaftliche Folgen haben

Nach dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 2011 sind die Bürger von Myanmar auf den Geschmack der Freiheit gekommen; auch wenn das Militär in sicherheitspolitischen Fragen und in vielen Bereichen der Wirtschaft noch erhebliche Macht besaß. Aung San Suu Kyi ist für sie die Ikone dieser Freiheit, auch wenn sie in den vergangenen Jahren im Westen an Glanz einbüßte, weil sie zunehmend autokratischer agierte und nichts gegen den Genozid an der muslimischen Minderheit der Rohingya unternahm.

Für das Militär wird es schwer werden, diesen Freiheitsdrang einzudämmen. Zumal der Putsch auch erhebliche wirtschaftliche Folgen haben wird: Der Tourismus als immer wichtigere Einnahmequelle wird auch nach Corona-Zeiten schwer in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die Militärs weiter an der Macht bleiben