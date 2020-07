Rassismus-Debatte: Eisbecher umbenennen – geht das zu weit?

Essen. Eine Eisdiele nennt nach öffentlichem Druck "Mohren-Kuller" und "Mohren-Birne" um. Angemessen? Übertrieben? Zwei Redakteure, zwei Positionen.

In der Diskussion um die Namen zweier Eisbecher hat die Essener Eisdiele "Mörchens Eis" reagiert: "Mohren-Birne" und "Mohren-Kuller" sollen künftig nicht mehr so heißen. Das Essener „Anti-Rassismus-Telefon“ hatte Gastwirt Dirk Hermanski angeschrieben: Die Namen seien „eindeutig rassistisch“, man bitte um „zeitnahe“ Umbenennung.

Hermanski kündigte an, das Eis umzutaufen, erklärt aber auch per Aushang in seiner Eisdiele: Der Name gehe zurück auf den Mädchennamen seiner Mutter, Rita Mohr. „Wir wollen niemanden verletzen“, so Hermanski.

Eine Debatte über Alltagsrassismus, aufgehängt an Eisbechern – ist das angemessen oder übertrieben? Geht die Umbenennung der süßen Kreationen zu weit? Die Redakteure Thomas Mader und Frank Stenglein haben dazu unterschiedliche Meinungen:

Pro & Contra: Eis umbennen – geht das zu weit?

