Rechtsextremismus nicht in unsere Region importieren lassen

Dass die Zahl der Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund in der Region leicht gestiegen ist, ist kein Anlass für Alarmismus – auch wenn NRW-weit die Zahlen gesunken sind. Der Anstieg ist eher gering, und in den allermeisten Fällen handelt es sich nicht um massive Kriminalität.

Man kann sogar Positives aus den Zahlen heraus lesen, insbesondere, wenn man auch noch die Daten der vergangenen Jahre betrachtet: Es gibt keine verfestigten, weit in die Mitte der Gesellschaft reichende rechtsextreme Strukturen, wie man sie etwa in Teilen Ostdeutschlands in der Provinz findet. Die These stimmt wohl: Dort, wo es gefestigte gesellschaftliche Strukturen gibt, wo Vereine noch eine größere Rolle spielen und wo die wirtschaftliche Situation gut bis sehr gut ist – all das gilt für weite Teile Südwestfalens – hat es rechte Agitation schwerer.

Aber dennoch sollte niemand bei uns naiv sein: Kriminalitätszahlen sagen nichts darüber aus, inwiefern sich doch rechtsradikales Gedankengut in die Köpfe schleicht. Wachsam muss man auch bleiben, wenn eine rechtsradikale Partei wie der III. Weg Olpe als Aufmarschplatz nutzen will. Oder die Identitäre Bewegung Wanderhütten für ihre Zwecke missbraucht. Und die hohe Zahl der Reichsbürger in unserem ländlichen Gebiet ist ebenfalls erschreckend. Rechtsextremismus sollten wir uns nicht importieren lassen. Daher: Augen auf!