Retouren - die heimliche, monströse Umweltverschmutzung

Jede vierte Online-Bestellung geht zurück. Das führt zu einer heimlichen, aber monströsen Umweltverschmutzung, der Einhalt geboten werden muss.

Wer Klimaschutz im Ansatz ernst nimmt, muss die Rate der Retouren der Onlinekäufer in Deutschland als bedrückend empfinden. Jedes vierte Paket geht zurück, so oft wie nirgends sonst in unserer Nachbarschaft. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein auf den Titel europäischer Retourenmeister.

Wenn 530 Millionen Pakete an den Verkäufer zurückgehen, wird die Welt mit knapp 800.000 Tonnen CO 2 verpestet. Die Forscher haben diese monströse Zahl auch in die Praxis übersetzt: Das ist so viel, wie 6,6 Millionen Autos auf der Fahrt von München nach Hamburg ausstoßen.

Appelle fruchten offenkundig nicht

Die Lehre kann nur sein, dass es komplizierter und vor allem: teuer wird, die Ware zurückzugeben. Vielleicht können diese Gebühren ja in den Klimaschutz fließen?

Der Appell, vor dem Klick auf den Einkaufsbutton kurz nachzudenken, fruchtet offenkundig nicht.

