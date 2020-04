Rettungsschirme fürs Ruhrgebiet

Millionen, Milliarden, Billionen: In der Coronakrise wirft die Politik schwindelerregende Summen unters Volk. Die Botschaft: Wir schaffen das, der Lockdown zwingt Europas größte Marktwirtschaft nicht in die Knie. Sicher: Nach zehn Jahren Aufschwung und jährlichen Steuerüberschüssen in Milliardenhöhe hat Deutschland durchaus eine gute Chance, ohne schlimme Schlagseite aus der Krise zu kommen.

Aber gilt das auch fürs Ruhrgebiet? Das Revier jedenfalls tat sich selbst in den zurückliegenden Aufschwungjahren schwer, den Anschluss an die boomenden Ballungsräume zwischen Hamburg und München nicht gänzlich zu verlieren. Zu sehr klafft die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen im Land auseinander. Während reiche Städte ihre Schulen und Parks auf Vordermann brachten, gelang es den Revierkommunen nur mit großen Mühen und schmerzhaften Sparanstrengungen, gerade mal ihre Haushalte wieder ins Lot zu bringen.

Immerhin, man war auf einem guten Weg. Die Corona-Krise trifft die Ruhrgebietsstädte daher zur Unzeit. Die erwartbaren Millionenverluste drohen die Region wieder weit zurückzuwerfen. Freiwillige kommunale Angebote wie Sport, Kultur und Freizeit stehen auf der Kippe. Doch erst sie machen das Leben in einer Stadt lebenswert. So weit darf es also nicht kommen. Rettungsschirme haben gerade Konjunktur. Land und Bund müssen sie auch über dem Ruhrgebiet aufspannen.