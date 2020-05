Richtiges Schuldenmachen ist jetzt vernünftig

Schuldenmachen als sinnvolles politisches Instrument? Gerade in diesen Tagen ist es richtig, Geld in die Märkte zu pumpen.

Es war der spätere Reichskanzler Heinrich Brüning, der in der Weltwirtschaftskrise 1929 von Schulden überhaupt nichts wissen wollte. Sein Rezept lautete: Der Staat muss feste sparen, Steuern müssen rauf. Man wusste es seinerzeit nicht besser. Wie die Therapie damals ausging, kennt jeder aus dem Geschichtsbuch.

Wegweisend war der Ansatz des britischen Ökonomen John Meynard Keynes, der in Krisenzeiten empfahl, was für den normalen Haushalt auf den ersten Blick absurd erscheint: Schulden machen! Tatsächlich funktionierte es sehr oft gut.

Die Lehren aus der Krise 1929

Die meisten Politiker haben aus der Krise 1929 Lehren gezogen. Und so kommt es, dass die öffentliche Hand auch in Corona-Zeiten gewaltige Schulden aufnimmt. Viele Menschen haben dennoch ein mulmiges Gefühl dabei: Wie sollen diese Summen jemals wieder zurückgezahlt werden?

So schnell auf jeden Fall nicht. Denn im Unterschied zur menschlichen Lebenszeit (die z.B. das Abzahlen eines Eigenheim in 30 Jahren fordert) ist der Staat viel langfristiger angelegt. Er hat Zeit.

Maßnahmen gegen einen drohenden Teufelskreis

Außerdem: Wenn die Bundesregierung keine Rettungspakete auf den Weg bringt, dann stürzen Firmen erst recht in die Pleite, Beschäftigte verlieren ihre Stellen. In der Folge fehlen Steuern und Sozialabgaben, Investitionen sowieso. Ein Teufelskreis.

Es ist also richtig, jetzt viel Geld in die Märkte zu pumpen. Vor allem Deutschland dürfte vom Anspringen der Konjunktur am meisten profitieren – sofern es auch den gebeutelten EU-Nachbarn hilft. Denn wenn die bundesdeutsche Binnennachfrage noch nicht ausreichen sollte, können unsere Produkte im Ausland verkauft werden. Das geht aber nur, wenn auch dort die Wirtschaft wieder ins Rollen kommt. Helfen lohnt sich also.

Wichtig ist, dass das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt wird. Es muss in Infrastruktur, in Umweltschutz und vor allem in Bildung investiert werden. Jeder kennt die vielen Defizite, die schon vor Corona bekannt waren. Jetzt ist die Chance da, das Geld endlich einmal in die richtigen Kanäle zu lenken. Ob die Politik gelernt hat?