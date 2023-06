Ruckeln statt Rosskur: Das kommt jetzt auf NRW-Finanzen zu

Die fetten Jahre sind vorbei. Schwarz-Grün kassiert 2024 weniger Steuern als erhofft. Aber nennt man das schon Sparen?

Die fetten Jahre in der NRW-Finanzpolitik sind wohl endgültig vorbei. Lange machte sich das bisschen Haushalt fast von allein, weil Rekordeinnahmen des Staates die immer neuen Ausgabenwünsche irgendwie erfüllbar erscheinen ließen. Vom Abtragen alter Schuldenberge sprach ohnehin kaum noch jemand. Und als es wegen Corona und Energiekrise doch einmal eng wurde, waren „Sondervermögen“ zu günstigen Kreditkonditionen für notwendige Staatshilfen schnell aufgelegt. Im Landeshaushalt 2024 kommt diese Politik auf Pump und ohne Planungshorizont erkennbar an ihr Ende. Mit Schuldenbremse und ohne Schattenhaushalt rechnet es sich künftig nicht mehr gar so leicht. Inflation, Zinswende und Wirtschaftsflaute machen die Räume enger.

„Gespart“ in der eigentlichen Bedeutung des Wortes wird aber in NRW immer noch nicht. Allenfalls muss das eine oder andere Lieblingsprojekt, das in Erwartung ewig sprudelnder Steuerquellen leichtsinnig in den Koalitionsvertrag geschrieben worden war, länger warten oder am Ende dran glauben. Ohne Geld als Schmierstoff der schwarz-grünen Harmonie in Düsseldorf für allerlei Wahlkreis-Pflege und aufgeblähte Parteigänger-Apparate wird es gegebenenfalls etwas ungemütlicher. Doch eine echte Rosskur sieht anders aus. Klug ist, dass sich die Regierung Wüst darauf verständigt hat, in den Politikbereichen Kita und Schule keine Abstriche zu machen. Noch besser wäre es gewesen, die letzten Landesregierungen hätten all die Boom-Jahre dazu genutzt, NRW fit für die Zukunft zu machen: mit befahrbaren Brücken und Straßen, mit Breitband für alle, Bildungsgerechtigkeit und investorenfreundlichen Standortbedingungen.

