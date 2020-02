Rückendeckung für die Industrie

Industrie steht für Schmutz und Lärm. Deshalb atmete das Ruhrgebiet auf, als die Industrie vor einiger Zeit von der Gesundheitswirtschaft als größter Arbeitgeberin in der Region überholt wurde. Doch allmählich setzt ein Umdenken ein. Industrie bedeutet längst nicht mehr nur qualmende Schlote von Kokereien und Chemiefabriken, sondern auch Hightech, Forschung und Entwicklung. Ganz abgesehen von der Wertschöpfung. Eine Stahlbramme aus Duisburg behält ihren Wert in der Weiterverarbeitung zum Autoblech oder Strommast, eine Dienstleistung in der Pflege dagegen nicht – auch wenn sie noch so sinnvoll ist.

Für industrielle Projekte fehlt aber zunehmend die Akzeptanz. Das zeigt der Streit um einen Rodungsstopp für die Ansiedlung einer Tesla-Fabrik in Brandenburg. Das verdeutlichen aber auch Bürgerinitiativen, die gegen die Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Ruhrgebiet protestieren.

Der Appell der Ruhr-Kammern kommt deshalb zur rechten Zeit: Bei der Kommunalwahl im September werden die Bürger mit ihrer Stimmabgabe auch über den künftigen wirtschaftlichen Kurs in den Städten entscheiden. Viel wird von den Parteien und Bürgermeister-Kandidaten abhängen, ob und wie sie im Wahlkampf ein Klima herstellen, das Firmenansiedlungen ermöglicht. Die Attraktivität einer Region machen nicht nur Bildungs-, Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten aus. Auch das Arbeitsplatzangebot muss stimmen.