Russische Raketen: Terror gegen das Hinterland

Russlands Raketenangriffe sind dem Kalkül geschuldet, den Gegner mürbe zu machen. Und zu verdecken, dass auf dem Schlachtfeld Erfolge fehlen.

Erneut haben russische Raketenangriffe in der Ukraine Verwüstung und Tod gebracht. Mindestens zwölf Menschen sind gestorben, darunter drei Kinder. In Uman in der Zentralukraine, fernab der Kämpfe im Süden und Osten des Landes, hat ein Geschoss ein neunstöckiges Wohnhaus in Brand gesetzt.

Es ist die grauenhafte Realität eines Krieges, in dem es kein ruhiges Hinterland gibt. Die mörderischen Angriffe überraschen die Menschen meist nachts, wenn sie schlafen.

Ukrainer sollen mürbe gemacht werden

Moskaus zynisches Kalkül ist es, die Ukrainer mit diesen Attacken mürbe zu machen. Wenn schon auf dem Schlachtfeld keine Erfolge erzielt werden können, wo militärisches Unvermögen der russischen Streitkräfte auf den erbitterten Widerstandsgeist der ukrainischen Verteidiger trifft, dann soll wenigstens die Moral der Zivilisten gebrochen werden. Es ist dieselbe menschenverachtende Logik, die den Luftschlägen gegen die Energieinfrastruktur des Landes im Herbst und Winter zugrunde lag.

Der Zeitpunkt der neuen Angriffe ist nicht zufällig gewählt. Die russische Winteroffensive ist kläglich gescheitert, jetzt steht die ukrainische Gegenoffensive kurz bevor. Ihr Beginn ist in den kommenden Wochen zu erwarten, wenn die Böden trocken, die vom Westen gelieferten gepanzerten Fahrzeuge und die im Ausland trainierten Soldaten einsatzbereit sind. Den russischen Invasoren drohen erneut empfindliche Niederlagen, wie bereits im Frühjahr vergangenen Jahres vor Kiew oder im Herbst im Nordosten bei Charkiw oder im Süden bei Cherson.

Ausgelaugt von vielen Monaten des Kampfes

Ob die Gegenoffensive tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird, kann niemand vorhersagen. Die ukrainischen Streitkräfte sind ausgelaugt von den vielen Monaten des Kampfes, die Russen haben sich in gut ausgebauten Verteidigungspositionen verschanzt. Dass aber in Moskau die Angst vor dieser Offensive groß ist, beweisen auch die erneuten russischen Terror-Angriffe.

