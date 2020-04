Schluss mit dem Schulstreit

Knapp eine Woche nach dem umstrittenen Schulstart in NRW reißt die Kritik daran nicht ab. Inzwischen hat die Landesregierung viele Akteure, die mit Schule zu tun haben, gegen sich aufgebracht. Die Städte, die um etwas mehr Vorbereitungszeit gebeten hatten, aber nicht bekamen. Die großen Lehrergewerkschaften, die Schulleitungsvereinigung NRW, Elternverbände und die Landesschülervertretung. Es ist nicht klug, so viel Widerstand zu erzeugen. In normalen Zeiten nicht und in dieser Krise erst recht nicht.

Es wäre an der Zeit, sich aufeinander zu zu bewegen. Denn es geht um Kinder und Jugendliche, um deren Lebenschancen und Gesundheit. Familien, Kinder, Pädagogen sind ohnehin schon arg verunsichert, ein weiter eskalierender Streit über Schule würde alles noch schlimmer machen.

Krisenstab -- keine schlechte Idee

Daher ist der Vorstoß der Elternverbände, einen „Krisenstab Schule“ oder eine „Task Force“ zu gründen, die alle wichtigen Akteure an einen Tisch holt, zu begrüßen. Die Landesregierung mag sich davor fürchten, die Kontrolle über das Thema Schule teilweise zu verlieren. Sie hätte aber auch die große Chance, die anderen einzubinden. Die Krise ist der Gegner. Nicht Eltern, Lehrer oder Bürgermeister. ​