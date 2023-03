Scholz und ein Jahr Zeitenwende: 100 Milliarden helfen nicht

Die Zeitenwende von Kanzler Scholz wurde vor einem Jahr eingeläutet. Eine wichtige Lehre: Wir brauchen eine europäische Verteidigungspolitik.

Das Wort „Zeitenwende“ hat Olaf Scholz ja nicht erfunden. Auch wenn der Begriff nun immer wieder mit seinem Namen verbunden wird.

Im Allgemeinen weiß man erst in einigen Jahren der Rückschau, wann und wo sich die Weltgeschichte tatsächlich völlig verändert hat. In der Ukraine jedenfalls wurde schon 2014 gekämpft. Dass die Russen am 24. Februar 2022 in ihr Nachbarland einmarschieren würden, hatte vorher kaum jemand für möglich gehalten. Seitdem hat dieser Krieg die gesamte Welt unsicherer gemacht. Und er hat das Denken in Deutschland ziemlich verändert.

Die Bundeswehr wurde kaputtgespart

Wie groß der Schock über die eigene Verletzlichkeit war und ist, beweist das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr. Die Summe ist gewaltig. Und doch weiß man jetzt schon, dass das Geld nicht ausreichen wird. Denn alle vorherigen Regierungen haben die Bundeswehr kaputtgespart. Zugleich wuchs in den Jahren eine riesige Bürokratie (das sog. Beschaffungswesen), schnelles Bestellen von Waffen ist damit quasi unmöglich.

Man kann nur hoffen, dass Boris Pistorius dieses Bürokratie-Monstrum einhegen kann.

Eine europäische Verteidigungspolitik ist nötig wie nie

Außerdem ergibt es keinen Sinn, wenn nur die Bundeswehr und jedes andere Land in der EU für sich Waffen einkauft. Die Staaten in Europa müssen sich da intensiv abstimmen. Das ist nicht leicht, weil es auch um sehr viel Geld geht. Dennoch ist eine europäische Verteidigungspolitik so nötig wie nie. Emmanuel Macron hatte das schon 2017 gefordert, leider ging damals Merkel nicht darauf ein.

Bundesdeutsche Politik kann nie für sich allein betrachtet werden. Nationale Alleingänge sind meist keine gute Idee.

Dass der Kanzler nun zu US-Präsident Biden fliegt, unterstreicht die Bedeutung der guten transatlantischen Partnerschaft. Doch wie lange diese währen wird, scheint ungewiss. Die nächsten US-Wahlen sind im November 2024. Bis dahin muss sich Europa einig sein.

