Schützt die Erzieherinnen und Kinder!

Dass viele Eltern sich derzeit aufreiben zwischen der Doppel- und Dreifachbelastung Homeoffice oder Arbeit im Unternehmen vor Ort, Hausarbeit und Kinderbetreuung ist nachvollziehbar.

Doch bei allem Verständnis sollten wir nicht den Fehler machen, Gräben zwischen Eltern und Erziehern zu ziehen. Die Erzieherinnen selbst stecken ja in einem Dilemma: Auf der einen Seite wollen sie so viele Kinder wie möglich betreuen und Eltern entlasten. Auf der anderen Seite steht die Angst, an Covid-19 zu erkranken. Kinderbetreuung auf Abstand, mit Schutzanzug und Maske ist schwer vollstellbar. Und wie sollen kleine Kinder miteinander spielen, wenn mindestens zwei Meter zwischen ihnen liegen?

Was die Einrichtungsträger aber tun können, ist, für bestmöglichen Schutz der Erzieherinnen zu sorgen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu Vorschläge gemacht: Fiebermessen bei den Kindern, Hol- und Bringzonen einrichten, damit möglichst wenige Erwachsene die Einrichtung betreten, Arbeitskleidung für Erzieherinnen, die bei 60 Grad gewaschen und vor Ort ausgezogen werden kann!