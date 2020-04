Schule oder Wirtschaft? Kluge Lösungen gefragt

Mit jedem Tag Kontaktsperre mehren sich die Fragen, wann und wie denn wieder Normalität eintreten könne. Doch zunächst sieht es nicht danach aus.

Mindestens bis zum Ende der Osterferien dürfte die Politik die Beschränkungen nicht aufheben.

Doch auch dann wird es allenfalls in Teilbereichen Lockerungen geben. Verbunden damit ist die Frage, was denn wirklich wichtig für unser Gemeinwesen ist. Warum sollten etwa Betriebe, in denen die Menschen nicht dicht beieinander arbeiten, geschlossen bleiben? Oder eine Autofabrik mit großen Hallen und Robotern?

Doch wenn wieder Fahrzeuge vom Band rollen, sollten auch Autohäuser oder z.B. Möbelhäuser wieder ihre Verkaufsräume öffnen. Vorausgesetzt, dass die Kunden genügend Abstand halten und Flächen regelmäßig desinfiziert werden.

Ob auch die Schulen pünktlich am 20. April ihren gewohnten Betrieb aufnehmen, ist noch die Frage. Klassenzimmer oder Pausenhöfe sind Orte, in denen Viren munter fliegen. Und es wird nicht lange dauern, bis die Keime dann in den Familien landen. Auch bei den Großeltern.

Zumindest sollte die Politik darüber nachdenken, was Priorität hat: das Anlaufen der Wirtschaft oder das Durchhalten der letzten beiden Monate in den Schulgebäuden? Die Antwort dürfte auf der Hand liegen.

Noten könnten notfalls auch aus dem Durchschnitt des bisherigen Schuljahrs ermittelt werden. Nur die wenigsten verbessern oder verschlechtern sich bis zu den Noten-Konferenzen Mitte Juni.

Natürlich ist die verlorene gemeinsame Zeit in den Klassenzimmern ein Verlust, doch es klappt ja per Internet gar nicht so schlecht. Besondere Prüfungen könnte man einzeln abhalten. Übrigens: Während der 60er-Jahre gab es Kurzschuljahre. Und sehr schlichte Abiturprüfungen in den 70ern. Mit Sport oder Reli als Hauptfächer. Wirklich geschadet hat das nicht.

Bedrohlich hingegen sieht es in vielen Betrieben aus. Darum sind nun pragmatische Lösungen gefragt, wie dort unter Wahrung von Hygiene und Abstand die Arbeit wieder beginnen kann.