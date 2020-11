Selbst wenn Biden gewinnt, bleibt die Spaltung der USA

Hierzulande hat wohl jeder (außer der AfD und deren Anhänger) auf einen klaren Sieg von Joe Biden gesetzt. 60:40 Prozent für den Demokraten, so lautete die Hoffnung vieler Bürger, und darauf baute man auch in Berlin und in Brüssel. Nach dem Motto: Alles wird wieder gut. Trump war nicht anderes als ein Betriebsunfall der Geschichte, ein politischer Ausrutscher halt.

Die noch andauernde Zitterpartie zeigt allerdings, dass sich - mal wieder - so gut wie alle verschätzt haben. Wenn Donald Trump nun voller Selbstvertrauen posaunt, dass er die Wahl doch bereits gewonnen habe und er nun das weitere Auszählen der Briefwahlstimmen verhindern will - dann ist das für jeden Anhänger von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit niederschmetternd. Und natürlich werden seine Tiraden von seinen Anhängern auch noch bejubelt.

Denkweise vieler US-Amerikaner ist schwer zu akzeptieren

Dass Trump die Wahlforscher erneut düpiert, macht deutlich, dass sie immer noch nicht begriffen haben, was Trumps Wählerschaft so sehr an dem aufgeblasenen Mann fasziniert. Dies gilt auch für die Politiker in Deutschland und Europa, denen das ruppige, überhebliche, verlogene und rassistische Gebaren des Präsidenten ein Gräuel ist. Es ist schwer zu akzeptieren, dass rund die Hälfte der US-Amerikaner genau so denkt.

Über Trumps Triumphgetöse hinweg geht leider unter, dass Joe Biden immer noch gewinnen kann. Sollte es so kommen, dann droht dem Land allerdings ein Bürgerkrieg. Denn Trump wird niemals klein beigeben und das Weiße Haus kampflos übergeben. Wenn Biden vorn liegen sollte, dann wird Trump dies als Manipulation abtun und alle Kritiker zu Staatsfeinden erklären.

Dass das (noch) wichtigste Land der Erde damit in völlig undemokratische und gefährliche Zustände taumeln könnte, ist ein Horrorszenario. Vor allem für uns in Deutschland und in der EU. Wie soll darauf reagiert werden? Süffisant belächelt wird die amerikanische Tragödie allein bei ähnlich gestrickten Politikern, die es in Brasilien, der Türkei, oder auch in Ungarn oder Polen gibt. Sie dürfen nicht siegen.