Söder und Aiwanger: Schäbiges Spiel in Bayern

Markus Söder hält an Hubert Aiwanger fest, weil er in Bayern an der Macht bleiben möchte. Und längst darüber hinaus nach Berlin schielt.

Besonders in Bayern geben sich Politiker gern so, als wären sie ein „ganzer Kerl“. Also als jemand mit klaren Prinzipien ohne Wenn und Aber. Hubert Aiwanger wäre ein solcher Kerl gewesen, wenn er von sich aus schon vor Tagen seinen Rücktritt oder glaubhafte Reue angeboten hätte. Und Markus Söder stünde besser da, wenn er seinen Vize Aiwanger genau dazu überredet hätte. So aber bleibt nur übrig, dass da zwei machtverliebte Männer unbedingt und vereint die bayrische Landtagswahl in einem Monat gewinnen wollen.

Es geht dabei nicht um sogenannte Jugendsünden von Aiwanger. Nicht wenige Politiker (und viele andere Menschen) haben als Jugendliche üble Dinge gesagt, geschrieben oder getan, die sie heute für unvorstellbar halten. Entscheidend ist, wie aufrichtig und transparent man damit umgeht.

Die Veröffentlichung war richtig

Es war richtig, dass die Süddeutsche Zeitung das menschenverachtende Pamphlet aus Aiwangers Tornister öffentlich gemacht hat. Hätte die Zeitung das erst nach der Wahl tun sollen? Natürlich nicht.

Hätte Aiwanger gleich nach der Aufdeckung des Pamphlets klar und glaubhaft erklärt, wie übel Antisemitismus auf jede Gesellschaft wirkt, wie entschieden man allen radikalen und rassistischen Strömungen begegnen müsse – dann hätte er der freiheitlich-demokratischen Sache einen guten Dienst erwiesen.

Doch so wand er sich, holte den Bruder und strickte seine eigene Geschichte als verfolgtes Opfer. Aiwanger kann offenbar nicht anders, und das macht ihn als ernsthaften Politiker unglaubwürdig.

Ähnlich ist CSU-Chef Markus Söder zu bewerten. Er braucht die „Freien Wähler“, um nicht nur seine bayrische Macht zu pflegen. Söder schaut längst darüber hinaus nach Berlin. Am Tag vor der Wahl wird NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit ihm auf dem Marienplatz in München sprechen. Und beide bauen darauf, dass bis dahin der Fall Aiwanger verblasst ist …

