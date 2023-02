Solarenergie: NRW trotz Rekords nicht auf der Sonnenseite

NRW meldet zwar Rekordzahlen bei der Solarenergie. Von den selbstgesteckten Zielen ist die Landesregierung aber noch weit entfernt.

Wer Rekorde zu vermelden hat, steht ja gemeinhin auf der Sonnenseite – aber auch, wenn der Trend beim Ausbau der Solarenergie in Nordrhein-Westfalen durchaus deutlich nach oben zeigt: Was an neuen Photovoltaikanlagen an Rhein und Ruhr zu besichtigen ist, reicht längst nicht aus, um die selbstgesteckten Ziele im Sinne einer klimafreundlichen Energiepolitik zu erfüllen. Die im vergangenen Jahr geschafften 913 Megawatt Leistung entsprechen nicht mal der Hälfte dessen, was sich die Landesregierung an jährlicher Solarleistung vorgenommen hatte

Lieferengpässe und fehlende Verbindlichkeit

Nicht gerade förderlich waren sicherlich die Lieferengpässe in den vergangenen Monaten infolge der Coronapandemie. Da scheint immerhin langsam etwas Besserung in Sicht: Mancher Kunde muss nicht mehr ganz so lange auf eine umweltfreundliche Anlage warten. Man kann ja schon mit Bonsaianlagen in Form von kleinen Modulen auf Terrasse oder Garage ein bisschen was fürs Klima tun.

Was hilft noch? Sicherlich Aufklärungsarbeit und Förderprogramme – das alles gibt es zwar schon. Aber das könnte auch noch ausgebaut werden. Nicht zuletzt ist die Politik gefordert, vage Absichtserklärungen in verbindliche Gesetzestexte zu gießen. Denn nur so lassen sich nachhaltige Erfolge durchsetzen. „Unser Ziel ist, dass jedes geeignete Dach für die Solarenergie genutzt wird“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Davon sind wir noch so weit entfernt wie die Erde von der Sonne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung