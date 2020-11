Streit ist ein schlechter Begleiter

Eigentlich sollte es nicht so schwer sein, die Bürger im Ruhrgebiet für eine große Gartenbau-Kampagne in der Region zu begeistern. Nicht nur wegen der allgegenwärtigen Debatte um den Klimawandel und seine Folgen müsste die Aussicht auf mehr Grün in der dichten Stadtlandschaft an der Ruhr auf besonders fruchtbaren Boden fallen. Doch anders als bei der Kulturhauptstadt 2010 reagieren die Menschen im Ruhrgebiet bislang eher müde auf den bereits seit zwei Jahren bekannten Entschluss, 2027 ganzjährig der Nabel der internationalen Gartenwelt werden zu wollen. Der RVR als Initiator und Organisator wird wohl noch kräftig die Werbetrommel rühren müssen. Vielleicht fehlt der IGA ja auch noch der Glücksfall einer prägnanten Führungsspitze, wie sie im Falle der Kulturhauptstadt von dem populären Fernsehjournalist Fritz Pleitgen und Essens umtriebigem Kulturdezernenten Oliver Scheytt geformt wurde.

Noch ist etwas Zeit

Noch ist bis 2027 genügend Zeit, Streit aber sicher kein guter Begleiter auf dem Weg dahin. Doch die Zusammenarbeit zwischen Ruhrgebiet und RVR auf der einen und der zuständigen Kommunalministerin Ina Scharrenbach auf der anderen Seite steht offenbar unter keinem guten Stern. Schon vor der IGA-Entscheidung gab es Unstimmigkeiten, jetzt verliert man sich im Kleinklein der Förderanträge. Soll die IGA ein großer Wurf werden, muss der Disput schleunigst beigelegt werden.