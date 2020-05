Stresstest für die forensischen Kliniken in NRW

Darf man darüber reden? Die forensischen Kliniken in Nordrhein-Westfalen – und in vielen anderen Bundesländern – platzen aus allen Nähten, weil sie immer mehr Straftäter aufnehmen müssen, die eigentlich nicht in eine Forensik gehören. Täter, die einen mehr oder weniger ausgeprägten „Hang“ zu Alkohol und Drogen haben, aber gar nicht an einer Therapie interessiert sind. Die diesen „Hang“ womöglich vortäuschen, weil ihr Anwalt dazu geraten hat. Ja, man darf darüber reden.

Belastung für Patienten und Beschäftigte

Weil so viele unter dieser Entwicklung leiden: Die Beschäftigten in den Kliniken; die anderen Patienten, deren Genesung womöglich unter der Enge in den Häusern und dem Stress der Pfleger und Ärzte leidet; der Staat, der gegen den Widerstand von Anwohnern immer wieder neue Klinik-Standorte finden muss.

Seit Jahren verschläft die Bundesregierung dieses Problem. Vielleicht ist auch der Druck aus den Ländern nicht groß genug. Auf jeden Fall müssen Alternativen her: Zum Beispiel eine verbesserte Suchtbehandlung im Strafvollzug und der Ausschluss von Patienten aus der Forensik, die keine echte Suchterkrankung haben, durch belastbare Gutachten.



