Essen. Der neue Thyssenkrupp-Chef startet mit Milliardenverlust. Warum die Finanzmärkte das nicht stört und was das für den Deal mit Kretinsky bedeutet.

Der neue Thyssenkrupp-Chef López meldet zum Antritt einen Milliardenverlust – und die Börse jubelt. Das zu verstehen, ist nicht leicht. Es zeigt aber auf Anhieb: López’ erste Bilanzvorlage trägt bereits seine Handschrift - und die gefällt den Finanzmärkten. Denn die Entschiedenheit, mit der er den Essener Traditionskonzern umbauen und die Mehrheit am Stahl abgeben will, spiegelt sich sogar in dem unerwartet hohen Verlust wider.

Wie alle seine Vorgänger und Vorgängerin Merz will auch López den Stahl loswerden, weil diesem Schlüsselwerkstoff der Industrie ein ständiges, schwer zu kalkulierenden Auf und Ab eigen ist. Die erste Jahresbilanz des neuen Konzernchefs könnte das nicht deutlicher machen: Das Management wertete Steel Europe um 2,1 Milliarden Euro an – was bereits den gesamten Konzernverlust erklärt. Der schwankende Tanker steuert mal wieder Welle abwärts, die für den deutschen Stahl guten Corona-Jahre sind vorbei. Warum er die Industrie-Ikone ihrer Keimzelle entledigen will, kann López nun leichter begründen.

Für die Börse ist nie das Jetzt entscheidend, sondern der Blick in die Zukunft. Das war bei Thyssenkrupp lange einer in die Glaskugel, weil man nie wissen konnte, welche Vorhaben das Management wann würde umsetzen können. An der Stahl-Abspaltung sind immerhin drei Vorstandsvorsitzende nacheinander gescheitert. López trauen sie offenbar zu, diesen Knoten zu durchschlagen. Für diesen Ruf scheut der frühere Siemensianer auch nicht den Konflikt mit der bei Thyssenkrupp besonders mächtigen IG Metall und dem Betriebsrat.

Karlsruher Urteil macht Thyssenkrupp Stahl unattraktiver

Doch ob der geplante Verkauf von zunächst der Hälfte der Stahlsparte an den tschechischen Milliardär Křetínský gelingt, ist nicht ausgemacht. Dem auf Krisenbranchen spezialisierten Unternehmer wird der jüngste Rückschlag für den Umbau der Industrie in Deutschland nicht entgangen sein: Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung kassiert hat, stehen künftige Staatshilfen für grünen Stahl urplötzlich wieder infrage. Das macht Thyssenkrupp Steel mit HKM im Schlepptau für einen Investor nicht eben attraktiver.

Křetínský weiß, dass sowohl Deutschlands größtes Stahlwerk im Duisburger Norden als auch das zweitgrößte von HKM im Süden der Stadt langfristig nur überleben, wenn sie ihre komplette Produktion von der schwarzen Kokskohle auf grünen Wasserstoff als Energieträger umstellen. Und er weiß, dass das nicht ohne Hilfe des Staates geht. Solange die Ampel-Regierung keine Klarheit schafft, ob und wie künftige Subventionen finanziert werden, würde ein Einstieg für ihn ein deutlich höheres Risiko bedeuten.

Lopez setzt sich selbst bei Stahlverkauf unter Erfolgs- und Zeitdruck

Andererseits: Das und die jüngste Abwertung des Stahlriesen dürften ihm in den Preisverhandlungen nützlich sein. Ebenso, dass López sich mit seinem forschen Tempo selbst unter Erfolgs- und Zeitdruck gesetzt hat. Scheitert auch sein erster Versuch, eine Lösung für den Stahl zu finden, entzieht ihm die Börse als erstes das Vertrauen.

