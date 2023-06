Türkei-Stichwahl: Erdogans beleidigte Fans

Dass so viele Türken hierzulande Erdogan in der Stichwahl gewählt haben, zeigt, dass sein Arm weit reicht. Das ist ein alarmierendes Signal.

Es macht fassungslos, wenn Tausende Türkischstämmige in Duisburg und anderswo mit Autokorsos und wehenden Fahnen den Sieg Erdogans feiern. Zwei Drittel der hier lebenden Türken haben ihr Kreuzchen bei der AKP gesetzt. Aus unserem freiheitlich-demokratischen Land heraus verhalfen sie dem Autokraten zu weiterer Macht – obwohl sie ja selbst nicht unter den Verhältnissen in der Türkei leben wollen. Völlig verrückt und bizarr.

Manche Soziologen meinen, dass diese Stimmung etwas mit der Diskriminierung der Zuwanderer zu tun habe. Doch an dieser These darf man auch zweifeln. Vielmehr hat Erdogan seinen Fans hierzulande stets und gern eingeredet, dass sie ausgegrenzt seien und sie zugleich in ihrem „Stolz“ auf die türkische Heimat bestärkt. Auf diese gefährliche und falsche Geschichte fallen leider sehr viele herein. Die so bitter nötige Integration wird dadurch kaputtgeredet. Und das ist frustrierend für alle Bemühungen zur Verständigung und zur demokratischen Teilhabe von Türkischstämmigen in bundesdeutschen Gremien. Erdogans Arm reicht weit in unsere Gesellschaft, auch über die Religionsbehörde Ditib. Das darf nicht so bleiben.

Es gibt viele, die eine freiere und demokratische Türkei wollen

Zur Wahrheit gehört indes auch, dass viele Bundesbürger, die sich jetzt über die heuchlerischen AKP-Wähler aufregen, gern zum Urlaub in die Türkei reisen. Sechs Millionen waren es im vergangenen Jahr.

Bei aller Verbitterung über den Wahlausgang darf nicht vergessen werden, dass knapp die Hälfte der Wahlberechtigten in der Türkei eben nicht Erdogan gewählt haben.

Der Autokrat wird es nicht leichtmachen

Es sind zumeist jene Menschen, die eine andere, eine freiere und demokratische Türkei wollen. Vor allem in den Großstädten haben sie eher die Opposition gewählt, besonders viele junge Menschen. Verständlich, dass sie nun enttäuscht sind. Doch ihre große Zahl zeigt, dass das Potenzial für einen Wandel vorhanden ist. Leicht werden sie es unter dem Autokraten nicht haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung