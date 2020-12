Türkei-Urlaub? Am besten zweimal überlegen

Die Türkei ist eigentlich ein perfektes Urlaubsland. Schnell erreichbar, schöne Strände und Ressorts, beeindruckende Städte, freundliche Menschen und aktuell spottbillig, weil die Lira, die türkische Währung, seit Monaten auf einem Sinkflug ist. Eine Woche Antalya, zwei Personen, für 350 Euro – ein Schnäppchen.

Wer vorhat, in die Türkei zu fliegen, sollte sich das aber derzeit zweimal überlegen. Da ist zum einen die Corona-Pandemie, die das Land überrollt. Die Türkei verzeichnet die höchsten Infektionszahlen in Europa, die Regierung hat gerade einen Lockdown verkündet, inklusive einer Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Zum anderen wird die Türkei von einem Regime beherrscht, das Oppositionelle und Journalisten wegsperrt, frei gewählte Bürgermeister von Städten im Südosten des Landes reihenweise absetzt, völkerrechtswidrige Angriffskriege in Syrien führt und islamistische Söldner als Hilfstruppen in Libyen oder im Südkaukasus einsetzt.

Moralische Erwägungen werden allerdings nur bei wenigen Urlaubern eine Rolle bei der Wahl ihres Urlaubsziels spielen. Das Beispiel des Zahnarztes aus Wuppertal zeigt jedoch, wie schnell auch Touristen in der Türkei in die Mühlen der Justiz geraten können. Anstatt am Strand zu liegen, sitzt der Mann seit vier Wochen in Untersuchungshaft, weil er den Präsidenten beleidigt haben soll.

Überraschend ist das nicht: Das Auswärtige Amt warnt in seinen Länderinformationen zur Türkei schon seit geraumer Zeit, dass bereits ein „Like“ in den sozialen Netzwerken zu Ärger führen kann, wenn es die türkischen Behörden als Terror-Unterstützung oder Beleidigung des Präsidenten werten.

Und das geschieht häufig: Nicht von ungefähr dürfen Dutzende Deutsche nicht ausreisen oder sitzen in Haft. Perspektivisch dürfte das noch zunehmen: Das Regime und allen voran Präsident Erdogan agieren zunehmend dünnhäutig, die Front der Regierungspartei AKP bröckelt, die Unruhe im Land nimmt zu. Wer also eine Urlaubsreise plant, sollte sich trefflich überlegen, ob sie unbedingt in die Türkei führen soll.