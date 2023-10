Ukraine, Kosovo, Slowakei: Unruhe in Osteuropa

Die politische Unruhe in Osteuropa nimmt ein immer bedenklicheres Ausmaß an. Ukraine, Kosovo und das Wahlergebnis in der Slowakei bereiten Sorge.

Man muss schon ein ziemlich sonniges Gemüt haben, um in diesen Tagen keine Sorgenfalten zu bekommen. Nicht nur, dass der Krieg in der Ukraine weiter tobt und Menschen leiden. Kein Ende in Sicht.

Zusätzlich treibt der Konflikt in Bergkarabach gerade fast 100.000 Menschen in die Flucht. Armenier leben kaum noch in ihrer einstigen Region. Und es kann gut sein, dass Aserbaidschan demnächst Armenien angreift. Denn das autokratische Regime in Baku fühlt sich gerade besonders stark, weil es dem Westen Erdöl und Gas liefert. Es ist ein Dilemma für Europa, das sich von den Lieferungen aus Russland weitgehend abgekoppelt hat.

Unruheherd Osteuropa

Osteuropa erscheint mal wieder als ein Unruheherd, denn auch in Serbien und im Kosovo gärt es. Die Regierung in Belgrad beschwichtigt zwar nach außen, zündelt aber weiter im Konflikt mit den Kosovaren. Die Gemengelage in der Region ist hoch kompliziert. Die EU, Russland, die USA und China halten hier die dünnen Fäden in der Hand. Sobald der eine locker lässt, ziehen andere umso mehr. Vermutlich kommt Brüssel nicht umhin, Serbien einen Platz in der EU anzubieten. Besser, als wenn Moskau oder Peking hier an Einfluss gewinnen.

Zugleich macht die überraschende Wahl von Robert Fico in der Slowakei klar, dass Putin weiter auf Unterstützer zählen darf. Fico muss zwar noch Koalitionspartner für seine Regierung finden, dennoch steht der Mann für eine Beendigung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Er hält außerdem nicht viel von Rechtsstaatlichkeit, für Flüchtlinge will er die Grenzen schließen, und zur Mafia werden ihm Kontakte nachgesagt. Fico stärkt mit seinen Ansichten das Lager der „illiberalen Demokraten“, zu denen Ungarns Staatschef Viktor Orban zählt.

Enorme Aufgaben für Europa

Für die Einigkeit Europas sind all das enorme Aufgaben, die nur besonnen, klug und gemeinsam gelöst werden können. Für Scharfmacher darf keine Zeit sein, sie gießen nur weiter Öl ins Feuer.

