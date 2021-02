… und Söder rückt sich immer ins Rampenlicht

Die Politik macht keine gute Figur bei der Debatte um Corona-Lockerungen. Die Öffnung der Friseure könnte zum Bumerang werden.

Es dürfte nicht lange dauern, wenn nach der Öffnungserlaubnis für die Friseure auch andere Branchen Lockerungen verlangen. Sie hätten auch vor Gericht nachvollziehbare Argumente: Denn in einem Möbelhaus oder Baumarkt beispielsweise dürften die Abstände deutlich größer sein als beim Figaro. Auch im Modeladen würde man das gut hinbekommen. Die Ausnahmeregel für die Friseure wird sich daher noch als Bumerang erweisen, so sympathisch und erleichternd sie in diesen Zeiten auch erscheinen mag.

Der kleine Wink mit der Haarschere zeigt, wie unterschiedlich die Verantwortlichen in Bund und Ländern die Pandemie bewerten.

Alles noch einen Deut negativer zeichnen

Die einen bauen darauf, dass die Fallzahlen weiter sinken. Die anderen warnen, dass die Mutanten alles nur noch schlimmer machen.

Diese Stimmungslage kann man gut an den Gesichtern von Merkel, Söder und Michael Müller bei der stets von nichtssagenden Sondersendungen begleiteten Bund-Länder-Pressekonferenz ablesen: Während die Kanzlerin kühl anhand von Zahlen argumentiert, muss Bayerns Söder alles noch einen Deut negativer zeichnen. Offensichtlich meint er, dass er am besten mit schlechten und mahnenden Botschaften punkten kann. Und dafür bekommt er in TV-Nachrichten und Talkshows regelmäßig eine Bühne, auch wenn er überhaupt nichts Neues erzählen kann. Fällt den Fernsehredaktionen das nicht auf?

Der Staat braucht viele Euro-Milliarden

Einzig Berlins OB Müller wirkt in der Dreier-Runde mitfühlend, unaufgeregt und auch positiv. Hoffentlich wissen die Sozialdemokraten, was sie an ihm haben.

Angesichts des verlängerten Lockdowns darf unsere Volkswirtschaft froh sein, dass in Industrie und Logistik, im Handwerk, auf dem Bau und in den vielen Homeoffices nahezu wie zu Vor-Corona-Zeiten gearbeitet wird. Hier wird das Geld verdient, das unser Staat so dringend benötigt, um die vielen Euro-Milliarden an Hilfen für alle Branchen zu bezahlen, die gerade nicht arbeiten dürfen. So wie die Friseure, deren erster Tag im März ausgerechnet auf einen Montag fällt…