Unmögliche Situation in den Geschäften

Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden. Das gilt gerade in Corona-Zeiten auch für die Maskenpflicht in Geschäften.

Es ist für Kunden wie auch für die Verkäuferinnen eine unmögliche Situation: Alle stehen brav mit einer Gesichtsmaske vor der Ladentheke, nur ein einziger weigert sich und provoziert damit eine unmögliche wie ärgerliche Lage. Jeder hat das schon zigmal erlebt in diesen Corona-Zeiten.

Streng genommen müssen diese Masken-Verweigerer des Ladens verwiesen werden. Notfalls müssen die Behörden gerufen werden. Doch dies ist im Alltag kaum zu leisten. Nervtötende Diskussionen sorgen nur dafür, dass noch mehr Aerosole oder Tröpfchen fliegen.

Gesundheit aller wird missachtet

Es ist daher nachvollziehbar, wenn manche Verkäuferin solche Kunden am liebsten schnell loswerden will. Doch richtig ist diese Kapitulation nicht. Wir müssen uns ja auch dann an ein Tempolimit halten, wenn die Straße frei und übersichtlich erscheint. Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden. Wer im Laden Schutz und Hygiene verweigert, missachtet die Gesundheit aller.

Leider ist die Einsicht beim Thema Corona nicht allen gegeben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Maskenpflicht mit jeder Lockerung (bald wieder Schulunterricht) an Überzeugungskraft verliert. Österreich schafft sie ab 15. Juni ab.

Dennoch: Es ist nicht zu viel verlangt, weiter im Laden die Maske zu tragen. Zu unserem wie zum Schutz des Personals.