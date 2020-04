Unnötige Privilegien für Rathauschefs

Sie bekommen Hass- und Drohmails, nicht wenige werden gar mit dem Tode bedroht: Viele Bürgermeister und Landräte sind zuletzt Opfer von Gewalttätern und Mobbern geworden. Wir beobachten bestürzt den Verfall der Sitten und die unerträglichen Anfeindungen vor allem durch Rechtspopulisten und -extremisten, die manche Rathauschefin, manchen Rathauschef daran denken lassen, den Job hinzuwerfen. Wir erinnern uns: Vor wenigen Monaten beantragte ein Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen einen Waffenschein.

Eine Diskussion, wie Bürgermeister und Landräte geschützt und bei der Ausübung ihres anspruchsvollen Amtes entlastet werden könnten, ist gut und richtig. Die Frauen und Männer, die einer Stadt oder einem Kreis in dieser Funktion dienen und sich viel länger als acht Stunden am Tag und garantiert auch an Wochenenden für den Zusammenhalt der Menschen vor Ort einsetzen, hätten auch mehr Respekt verdient.

Menschen bangen in der Krise um ihre Existenz

Die Bezahlung zählt aber nicht zu den Problemen, die Bürgermeister umtreiben oder zumindest zu den geringsten. Eine Verdreifachung der bisherigen Aufwandsentschädigungen mutet geradezu schräg an in einer Zeit, in der in NRW hunderttausende Arbeitnehmer und kleine Selbstständige um ihre Jobs bangen, in Kurzarbeit so gerade eben noch ihre Familien ernähren können und auf Soforthilfen angewiesen sind, um harte Wochen oder Monate überbrücken zu können.

Das Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes trifft also nicht den Kern des Problems, ist unsolidarisch und kommt gerade jetzt zur Unzeit. ​