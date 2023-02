Urteil zu Nachtarbeitszuschlägen ist erst ein Anfang

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu Nachtarbeitszuschlägen ist erst ein Anfang – und macht deutlich, wie wichtig Tarifverträge sein können.

Das Urteil trifft indirekt Industriearbeiter, Busfahrer, Pflegekräfte und viele andere, die unseren Laden am Laufen halten, während die meisten von uns schlafen. Jeder 25. Beschäftigte ist laut Statistik häufig in den Nachtstunden auf der Arbeit. Sie alle werden sehr genau zugehört haben, als das Bundesarbeitsgericht verkündete, dass es in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie keine einheitlichen Zuschläge geben muss, wenn Menschen ihre Schicht nachts verrichten.

Die Argumentation der Erfurter Richter in dem Streit bringt jedoch nur bedingt grundsätzliche Klarheit. Denn was ein „sachlicher Grund“ ist, den der Arbeitgeber für eine ungleiche Bezahlung ins Feld führen kann, wird noch in vielen anders gelagerten Verfahren im Detail geklärt werden müssen.

Erst ein Anfang ist gemacht

Wenn man sich vor Augen führt, dass es rund 6000 anhängige Klagen in diesem Komplex gibt, erahnt man, welche Prozesslawine kommen könnte.

Immerhin macht das Urteil deutlich, wie wichtig Tarifverträge sind: In diesen Vereinbarungen lassen sich auch detaillierte Regelungen zur Nachtarbeit verbindlich treffen – wenn denn im betreffenden Betrieb ein Tarifvertrag gilt.

