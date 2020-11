US-Wahl: Trotz Bidens Schwächen - es kann nur besser werden

Joe Biden ist kein strahlender Sieger. Aber vor dem Hintergrund des Niedergangs der politischen Kultur in den USA wird er zum Hoffnungsträger.

Es gibt nicht viele Ereignisse, die weltweit Beachtung finden, von Milliarden Menschen mit Spannung verfolgt werden und die Beschreibung „historisch“ verdienen. Diese Präsidentenwahl in den USA hingegen ist zweifelsohne ein Weltgeschehen von historischem Rang. Sehr viel deutet darauf hin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit Joe Biden einen neuen Präsidenten bekommen. Und, seien wir ehrlich, auch die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass dieses Schauspiel, so dramatisch und faszinierend es auch sein mag, endlich ein gutes Ende findet. Das wäre mit dem Amtsantritt Bidens der Fall.

Warum Biden kein Wunschkandidat war

Joe Biden, und das gehört ebenfalls zur Ehrlichkeit, war nicht der Kandidat, den man sich für die stolzen Demokraten gewünscht hätte. Er trat im Wahlkampf nicht als der rhetorisch geschliffene, überzeugende, fesselnde Redner auf, dem die Menschen an den Lippen hängen. Oft atmeten seine Berater und Anhänger erleichtert durch, wenn er einen Auftritt ohne größeren Fehler absolviert hatte.

Biden ist nicht Barack Obama, der die Menschen packte, emotional berührte, sie mitriss und auf eine bessere Zukunft hoffen ließ (was sich im Übrigen bei vielen innen- und außenpolitischen Themen letztlich auch nicht bewahrheitete). Und Joe Biden ist nicht der Mann, der Donald Trump, trotz dessen Eskapaden, mit Pauken und Trompeten aus dem Amt jagte. Im Gegenteil, es war knapp wie nie zuvor, Trump bekam aktuell sogar fünf Millionen Stimmen mehr als beim Wahlsieg 2016.

Das Ursprungsland der Demokratie: politisch verkommen

Und dennoch: Obwohl Joe Biden das alles nicht ist, steht er für eine große Hoffnung auf andere Zeiten. Und die können nur besser werden. Mit Blick auf das aktuelle Amerika sind die Ansprüche und Erwartungen in den vergangenen vier Jahren rapide gesunken. Das Ursprungsland der Demokratie, die einstige Welt- und Schutzmacht, die nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Folge zum engsten Verbündeten Deutschlands und Westeuropas insgesamt wurde, ist politisch verkommen.

In der US-Politik, insbesondere natürlich in den Wahlkämpfen, wurde immer mit harten Bandagen gekämpft. Schmutzkampagnen waren keine Seltenheit. Allerdings gab es immer einen Grundkonsens: Demokratie ist Demokratie ist Demokratie – das höchste Gut und die beste Staatsform, die es, bei aller politischen Konkurrenz untereinander, in letzter Konsequenz zu verteidigen gilt.

Vor dem Hintergrund des Niedergangs wird Biden zum Hoffnungsträger

In der Trump-Ära wurde alles, was mit Anstand, mit einem Mindestmaß an Schamgefühl, mit Respekt, mit Offenheit und Ehrlichkeit, letztlich mit den Grundregeln menschlichen Zusammenlebens zu tun hat, über Bord geworfen. Das große Amerika war auf dem Weg in eine Bananenrepublik: unwürdig, abstoßend, fremd – was sich jetzt in einigen Phasen des Wahlkampfs und bis heute im erbitterten Kampf um die Stimmenauszählung widerspiegelte.

Zu diesem desaströsen Zustand trugen auch die Republikaner maßgeblich bei, weil sie die zum Teil unerträglichen Entscheidungen und Auftritte Trumps, seine Respektlosigkeit und Verlogenheit, um des Machterhalts willen duldeten. In diesem Umfeld wird Joe Biden, trotz seiner Schwächen, von einer Verlegenheitslösung zum Hoffnungsträger. Er muss alles daran setzen, das zerrissene Amerika wieder zusammenzuführen. Trump war Präsident seiner Anhänger, Biden will Präsident aller Amerikaner sein. Und er will ein in der Sache hartes, aber berechenbares Amerika führen. Der Versuch ist es allemal wert.