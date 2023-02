US-Subventionspaket nichts anderes als „America First“

Im Kampf gegen den Klimawandel pumpt die USA Milliarden Euro in die heimische Wirtschaft. Im drohenden Handelsstreit muss die EU Antworten finden

Krach mit den USA anzufangen halten die Politiker in Europa gerade für keine gute Idee. Weil unser Kontinent angesichts des Ukrainekrieges abhängig von Washington ist, wagt die EU keinen Aufstand gegen das 370 Milliarden Dollar schwere Hilfsprogramm, mit dem Präsident Joe Biden die führenden Klimaschutz-Unternehmen aus aller Welt in die Vereinigten Staaten locken will. Im Grunde ist das Paket nichts anderes als „America first“ wie damals bei Donald Trump, nur eben freundlicher formuliert.

Brüssel ringt nun um eine Antwort: Weil man die USA nicht wegen Wettbewerbsverzerrung verklagen will, setzt die EU auch auf Hilfspakete. Im Klartext: Unternehmen, die sich mit Solar, E-Mobilität, Windkraft oder anderen Klima-Themen hervortun, dürfen sich die Hände reiben. Denn sie brauchen nur den Abzug über den Atlantik zu erwähnen – und schon winkt das (Steuer-)Geld eben hierzulande.

Zugleich geht es nicht nur um die Konkurrenz aus den USA. China pumpt seit Jahren Milliarden in diese Technologien. Auch deshalb stammt fast jede Solarzelle auf unseren Dächern aus Fernost. Und das, obwohl Deutschland in diesem Bereich mal führend war.

Leider hilft es nicht, die Versäumnisse der Vergangenheit zu beklagen. Darum muss die EU Wege finden, Zukunftsfirmen hier zu halten. Reiche Länder wie Frankreich oder Deutschland dürften es dabei leichter haben als andere, ärmere werden das nicht gut finden.

Die EU darf es sich dabei nicht zu leicht machen, denn neben den öffentlichen Hilfen aus Steuergeldern ist derzeit jede Menge privates Geld weltweit unterwegs (etwa aus internationalen Pensionsfonds), das nach klimafreundlichen Anlageformen sucht. Sie gilt es zu nutzen.

Am Ende ist es schon verrückt: Ausgerechnet der Kapitalismus treibt nun die Erneuerbaren Energien voran. Klimaschützer werden sich die Augen reiben – aber unterm Strich ist es ja gut angelegtes Geld.

