Verdienstorden für Merkel - sie hat es verdient

Angela Merkel war eine große Kanzlerin, auch wenn ihr Eintrag in die Geschichtsbücher nicht so voluminös ausfallen wird wie der anderer Kanzler.

Angela Merkel war eine große Kanzlerin. Sie hat das Land mit ruhiger Hand durch die mannigfaltigen Krisen gesteuert, die die 5860 Tage ihrer Amtszeit prägten. Sie war die erste Frau im Amt, der erste Mensch aus Ostdeutschland. Aber hat sie es verdient, mit der höchstmöglichen Auszeichnung geehrt zu werden, die der Bundespräsident vergeben kann? Ihr Eintrag in die Geschichtsbücher wird nicht so voluminös ausfallen wie der von Konrad Adenauer oder Helmut Kohl, jener beiden ebenfalls christdemokratischen Kanzler, denen vor ihr diese Ehre zuteil wurde.

Adenauer verschaffte Deutschland nach Nazi-Terror und Zweitem Weltkrieg wieder einen Stuhl am Tisch der Internationalen Staatengemeinschaft und trieb die europäische Integration voran. Kohls Verdienst war die deutsche Wiedervereinigung. Merkel hingegen hatte nie große Visionen. Ihre Politik war leise, vorsichtig, oft zaghaft und widersprüchlich. Der große Irrtum ihrer Kanzlerschaft, die Annahme, man könne einen Despoten wie Wladimir Putin durch Diplomatie und wirtschaftliche Anbindung einhegen, ist in der Katastrophe des Ukraine-Krieges gemündet.

Andererseits ist es eben ihr Verdienst, dass das Land und die Europäische Union trotz aller Krisen noch in einem robusten Zustand sind. In der Bankenkrise hat sie durch entschlossenes Handeln das nötige Vertrauen geschaffen, in der Flüchtlingskrise ihr legendäres Versprechen – „wir schaffen das“ – erfüllt, in der Corona-Krise den Balanceakt zwischen Gesundheit, Wirtschaft, Freiheit gemeistert. Im Kreis der Regierungschefs der Europäischen Union hat Merkel entscheidend dazu beigetragen, dass die Fliehkräfte nicht zu groß wurden, auch wenn sie den Austritt Großbritanniens nicht verhindern konnte.

Einer ihrer größten Verdienste aber ist es vielleicht, dass sie freiwillig von der Macht gelassen hat, als es an der Zeit war.

Sie hat die Ehrung verdient.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung