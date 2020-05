Viel Lebensfreude zurück – und das ist verdient

Schönes Wetter und weitere Lockerungen: Die Lebensfreude kehrt in den Alltag zurück. Und das ist auch vertretbar.

Ein typisches Beispiel aus dem oft so gestelzten Polit-Vokabular: Von „verantwortungsvoller Normalität“ spricht Ministerpräsident Armin Laschet immer wieder, wenn er – wie jetzt – Lockerungen verkündet. Aber wenn man die sprachliche Kritik mal beiseite lässt, steckt in dem Begriff doch viel Wahrheit. Denn in der Tat: Was wird derzeit erleben, ist noch lange nicht die richtige Normalität. Es soll nicht vergessen werden, in welch großer Not viele Unternehmen, Gastronomen oder Händler derzeit sind.

Aber beim Gang durch die Innenstädte bei bestem Frühlingswetter oder rund um die Seen und beliebten Ausflugsziele kann man schon sehr gut sehen, dass die Lebensfreude zurückgekommen ist. Dass keineswegs die persönliche Freiheit durch die Coronaschutzverordnung so eingeschränkt wird, dass ein erträgliches Leben nicht möglich ist. Das alles ist – im Gegensatz zu einer Reihe anderer Länder – wieder möglich, weil die Corona-Regeln zu Beginn der Pandemie gut gegriffen haben.

Und weil die Menschen so vernünftig waren, dass sie sich jetzt Laschets „verantwortungsvolle Normalität“ auch verdient haben. Die neuerlichen Lockerungen, die nun auch wieder die Wandergruppe mit Freunden ermöglicht oder das Fußballtraining, sind vertretbar: Denn die aktuellen Zahlen geben keine Hinweise, dass die bisherigen Lockerungen zu leichtsinnig gewesen wären.