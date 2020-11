Zu früh für Beifall zum Arbeitsschutz-Kontrollgesetz

Sei’s drum. Herausgekommen ist ein etwas differenzierterer Entwurf, der nicht riesige Schlachtfabriken und mittelständische Betriebe gleichermaßen über die Klinge springen lässt. Das ist gut so, weil die Zustände und die Systematik der Ausbeutung über Subunternehmen in Massenbetrieben nicht mit den Bedingungen bei handwerklich geprägten Fleischverarbeitern in einen Topf gehören.

Dass, wie Minister Heil verkündet, mit dem Gesetz Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt geschaffen würden, ist nur sehr bedingt richtig. Es bleibt unverständlich, dass der Fokus nur auf diese eine Branche gerichtet wurde. Als gäbe es das System ausbeuterischer wie inakzeptabler Beschäftigung nicht auch in anderen Branchen. Auf dem Bau. Oder in der Logistik, etwa bei der Paketzustellung. Jeder weiß das. Für Beifall ist es also viel zu früh.