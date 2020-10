Warnstreiks passen nicht in die Zeit

Es liegt auf der Hand: Mit ihrer aktuellen Streik-Politik im öffentlichen Dienst macht sich die Gewerkschaft Verdi nicht nur Freunde. Die Corona-Krise bedroht Millionen Existenzen in der Privatwirtschaft. Verdi muss sich also die Frage gefallen lassen, ob Warnstreiks von in der Regel gut abgesicherten Beschäftigten - trotz aller berechtigen Forderungen - tatsächlich in die Zeit passen.

Vor allem im Nahverkehr treibt die Gewerkschaft den Konflikt auf die Spitze. Gerade erst beginnt sich der ÖPNV vom Corona-Schock im Frühjahr zu erholen. Fahrgäste kehren langsam zurück, Busse und Bahnen sind aber längst noch nicht so ausgelastet wie vor der Pandemie. Ob die alten Zahlen überhaupt wieder erreicht werden, hängt vom Vertrauen der Kunden in die Zuverlässigkeit des ÖPNV ab. Umfragen zeichnen ein anderes Bild. Viele Menschen haben ihr Mobilitätsverhalten umgestellt und neue Routinen entwickelt. Schon steht der ÖPNV im Verkehrssektor neben der Flugbranche als großer Verlierer da. Die vom Tarifpoker in Bund und Kommunen losgelösten Verhandlungen im ÖPNV beginnen gerade erst. Gleich mit Streiks Druck zu machen, ist da schlicht die falsche Strategie.