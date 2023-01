Warum die Wahlanalyse für die NRW-SPD so schmerzhaft ist

Die Aufarbeitung der Pleite hat Monate gekostet. Der Wiederaufstieg in der einstigen roten Hochburg dürfte noch viel länger dauern.

Die NRW-SPD hat sich viel Zeit mit der Aufarbeitung ihrer verheerenden Landtagswahlniederlage gelassen. Achteinhalb Monate lang wurden Experten befragt und Studien gewälzt. Herausgekommen sind für die einst an Rhein und Ruhr über Jahrzehnte dominierende Partei wenig schmeichelhafte Ergebnisse. Die Metapher der „roten Herzkammer“ hat ausgedient. Es ehrt den gescheiterten Spitzenkandidaten Kutschaty, dass er sich selbst nicht schont. Richtig ist gewiss auch die Erkenntnis, dass ein Wiederaufstieg der Sozialdemokraten nur über ihre kommunale Basis gelingen kann. Dort weiß man am besten, wie man Gerechtigkeitsfragen heute für die pragmatische Mitte der Gesellschaft formuliert, ohne linken Träumereien nachzuhängen, die nur Parteipapiere schreibende Apparatschiks glücklich machen.

Die Rückeroberung der Macht in Düsseldorf wird gleichwohl ein schwieriges Unterfangen. Fast alle Landtagswahlen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass anerkannte Ministerpräsidenten unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit jedem Bundestrend trotzen - sofern es kein überwölbendes Landesthema gibt. Im Wahrnehmungsloch zwischen Bundes- und Kommunalpolitik hat der Regierungschef in der Landespolitik eben eine ungeheuer starke Stellung. Sogar Kurzzeit-Ministerpräsident Wüst wusste sie für sich bilderstark zu nutzen und hält sich bis heute geschickt fast jede inhaltliche Debatte vom Hals. Wenn ihn die SPD bis 2027 in eine landespolitische Auseinandersetzung zwingen will, die das Wahlvolk wirklich bewegt, sollte sie allmählich damit beginnen, ihre politische DNA auf mobilisierungstaugliche Anliegen hin abzuscannen.

