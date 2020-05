Corona: Warum diese Lockerung kein Leichtsinn ist

Sie sei „kurz davor, aufzugeben“ soll Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch in der zähen Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten gestöhnt haben. Ihr Versuch, die Länder in der Corona-Pandemie auf eine möglichst einheitliche und weiterhin harte Eindämmungsstrategie zu verpflichten, ist gescheitert. Restaurants, Sportvereine, Handel, Schulen, Kitas, Pflegeheime und sogar die Bundesliga – nach Wochen des verordneten Stillstands soll das Leben nun in fast allen gesellschaftlichen Bereichen allmählich wieder anlaufen. Obwohl die Pandemie nicht besiegt ist. Impfstoff, Medikamente oder Herdenimmunität sind weiter nicht in Sicht. Schon vor der Video-Sitzung mit der Kanzlerin hatten zahlreiche Bundesländer ihre Autorität mit einem Überbietungswettbewerb an „Lockdown“-Lockerungen untergraben. Zeigt sich der Föderalismus also unfähig, mit der nötigen Geduld ein so tückisches Virus wie „Covid-19“ zu bekämpfen? Riskieren kurzsichtige Landesfürsten eine zweite Infektionswelle?

Zweite Welle? Virologische Optimalbedingungen sind nicht über Monate zu haben

Das ist nicht auszuschließen. Nur sehen sich die vor Ort verantwortlichen Ministerpräsidenten nun einmal mit einem ernsten Dilemma konfrontiert. Sie haben einen Amtseid darauf geschworen, Schaden vom Volk zu wenden. Aber was heißt das in einer Pandemie? Virologische Optimalbedingungen zur Austrocknung eines Virus kann eine westliche Industrienation nun einmal nicht über Monate bieten, ohne andernorts verheerende soziale und ökonomischen Schäden anzurichten. Ein klares Stimmungsbild bei den Bürgern gibt es auch nicht: Die einen haben Angst vor einer im schlimmsten Fall tödlichen Erkrankung, die anderen sorgen sich um Job, Psyche und die Zukunftschancen ihrer Kinder.

Deshalb ist es richtig, nach dem Stillstand in der Akutphase des Corona-Ausbruchs nun eine Balance zu suchen zwischen dem Gesundheitsschutz für Risikogruppen und persönlichen Freiheitsrechten. Es gehörte gewiss nicht zu den stärksten Momenten der populären Krisenmanagerin Merkel, dieses Ringen als „Öffnungsdiskussionsorgien“ abzutun. Wenn der Staat über Wochen die Berufsausübung verbietet, das Demonstrationsrecht abschafft und Gotteshäuser schließt, ist eine ständige Überprüfung solch drastischer Maßnahmen im demokratischen Rechtsstaat zwingend geboten.

Der zunächst verspottete Laschet kann sich bestätigt fühlen

Warum soll ein Land wie Sachsen-Anhalt sein öffentliches Leben abschnüren, obwohl es dort so gut wie keine Neuinfektionen mehr gibt? Auch die apokalyptischen Szenarien, die NRW vor 14 Tagen bei den ersten Schul- und Geschäftsöffnungen prophezeit wurden, sind nicht eingetreten. Deutschland ist gewiss nicht über den Berg. Aber der Föderalismus zeigt sich in der Krisenbekämpfung nicht von der schlechtesten Seite.

NRW-Ministerpräsident Laschet wurde als Leichtfuß aus dem „Land der Küchenbauer“ verspottet, doch sein Werben um eine bessere Abwägung der Corona-Gefahr mit anderen Schäden des fortgesetzten Kontaktverbots ist nun Konsens. Lässt man die handwerklichen Schwächen in Düsseldorf oder die Reibereien mit dem sendungsbewussten CSU-Chef Söder beiseite, kann sich Laschet bestätigt fühlen. Nach Wochen, in denen täglich wahlweise auf Infektionskurve, Verdoppelungszeitraum und R-Faktor gestarrt wurde, gibt es plötzlich sogar ein klares Virologen-Kriterium. Wenn es über eine Woche zu mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kommt, droht ein lokal begrenzter Lockdown. Das kann jeder nachvollziehen. Endlich.