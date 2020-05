Warum freie Medien gerade jetzt systemrelevant sind

Nicht, dass wir in Deutschland alles besser wüssten oder gar besser machten als andere auf dieser Welt. Das Handeln der verantwortlichen Akteure in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch in den Medien ist zu hinterfragen, gerade jetzt in der Corona-Krise. Aber gerade jetzt kann man auch ganz froh darüber sein, hier zu leben.

Wir verfügen über exzellente Forschungseinrichtungen, ein robustes Gesundheitssystem und über finanzielle Möglichkeiten, von denen andere Nationen nur träumen können. Unsere Regierenden heben sich wohltuend ab von den machtversessenen, skrupellosen und zum Teil auch dummen Administrationen anderswo. Und: In Deutschland gibt es eine verfassungsrechtlich geschützte, funktionierende freie Presse. Noch.

Journalisten müssen in Angst leben

Es genügt ein Blick in unsere Nachbarstaaten in Osteuropa, um sich klarzumachen, dass Letzteres nicht selbstverständlich ist. In Ungarn oder Russland etwa nutzen mehr oder weniger autoritäre Regime die Corona-Pandemie dazu, demokratische Freiheiten weiter einzuschränken und damit auch die freie Berichterstattung. In Bulgarien und Rumänien wurde die Verbreitung von Falschinformationen unter Strafe gestellt. Dies kommt einer staatlichen Zensur gleich: Journalisten müssen in Angst leben, dass jede Kritik an den Regierenden als „Fake News“ diffamiert und verfolgt wird. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn man sieht, was derzeit in Kambodscha passiert, in Thailand, auf den Philippinen, aber auch in Afrika, Zentral- und Südamerika ...

Einschränkung der Pressefreiheit ist verheerend

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit an diesem Sonntag ist festzuhalten: Pressefreiheit ist im weltweiten Maßstab die Ausnahme, nicht die Regel. Und das wirkt sich zusätzlich verheerend auf den Verlauf der Pandemie aus. In den USA gibt es zumindest ein journalistisches Korrektiv, wenn der US-Präsident allen Ernstes empfiehlt, Desinfektionsmittel einzunehmen. Im Iran sieht das schon anders aus. Dort starben hunderte Menschen, nachdem sie einer Empfehlung in den Netzwerken gefolgt waren, Industriealkohol als Anti-Viren-Mittel zu trinken.

Gefährliche Fake-News in der Corona-Krise

Auch hierzulande kursieren gefährliche Falschnachrichten ohne Ende. Via Facebook, Youtube und Co. lassen sich viele Nutzer hinters Licht führen. Immer mehr Menschen greifen jedoch zum Glück gerade jetzt auf traditionelle Medienmarken zurück. Sie suchen gezielt die kritische und unabhängige Einordnung der sich überschlagenden, vielfach gegenseitig widersprechenden Informationen. Die gedruckten und digitalen Angebote der regionalen Tageszeitungen erzielen Rekordreichweiten – und das vor dem Hintergrund, dass die Arbeit für Journalisten im Homeoffice, ohne den gewohnt engen Austausch in den Redaktionen, nicht gerade einfacher geworden ist. Mehr als 80 Prozent aller WAZ-Redakteurinnen und -Redakteure arbeiten derzeit von zu Hause aus und natürlich vor Ort, „an der Front“. Das ist schwierig, aber keine Katastrophe.

Schwierige Lage kleinerer Medienhäuser in Deutschland

Geradezu katastrophal stellt sich dagegen die Situation kleinerer Medienhäuser in Deutschland dar, die noch länger von ihren Einnahmen aus dem Print-Geschäft leben müssen und denen so langsam die finanzielle Luft ausgeht. Denn die Corona-Krise lässt auf breiter Front die Werbeeinnahmen einbrechen. Das gefährdet fast überall in Deutschland das journalistische Angebot in der Fläche – ein systemrelevantes Angebot, wie sich jetzt einmal mehr zeigt. Rund 100.000 Zusteller bringen Tag für Tag rund zehn Millionen Zeitungen in die entlegensten Winkel der Republik. Im Bundeshaushalt für 2020 sind ganze 40 Millionen Euro für eine Zustellförderung vorgesehen. Das Instrument ist gut, weil es die redaktionelle Unabhängigkeit nicht berührt. Aber der Betrag ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.