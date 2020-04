Was die sogenannten Weisen alles nicht wissen

Man muss nicht unbedingt ein Weiser sein, um für die Wirtschaft angesichts von Corona ein Minus vorherzusagen. Kein Wunder, dass sich die Wirtschaftsweisen um genaue Zahlen herumdrücken. Ehrlicherweise müssten sie sagen: Wir wissen es einfach nicht. Tatsächlich liegen sehr viele kleinere und größere Unternehmen am Boden. Ihre Eigentümer wie ihre Mitarbeiter ringen um jeden Tag, sie wünschen sich nichts mehr als eine Rückkehr zur Normalität. Doch wann das sein wird, können auch Weise nur raten.

Andere Unternehmen hingegen brummen: Die Lebensmittelhändler machen gute Umsätze, der Versandhandel, Apotheken und Drogerien sowieso, und auch im Handwerk wird vielerorts noch kräftig gearbeitet. Mancher Auftrag, der in der Hochkonjunkturphase abgelehnt wurde, kann jetzt endlich erfüllt werden.

Viele Betriebe blicken in eine ungewisse Zukunft

Derweil blicken vor allem die Gastronomie und der Tourismus in eine ungewisse Zukunft. Bei allen Plänen zur Normalisierung dürften sie ganz hinten anstehen, weil es bei ihnen zumeist um Massenveranstaltungen geht. Das ist besonders bitter, weil in gut zwei Monaten die Sommerferien beginnen, auf die sich viele Familien seit langem freuen. Sie müssen hoffen.

Eine völlig neue Lage findet die Wirtschafts- und Finanzpolitik vor: Wo jahrelang der Erhalt der „schwarzen Null“ zelebriert wurde, wo mitfühlende Politiker um jede kleine Million für Bedürftige kämpfen mussten, spielt Geld nun keine Rolle mehr. Kein Missverständnis: Viele Milliarden ergeben großen Sinn, etwa die für das Kurzarbeitergeld. Aber dass nun größte Summen wie selbstverständlich bewegt werden, sollte man sich für die Zukunft gut merken.

Die Vermögenden mehr beteiligen

Der Geldregen wird schon bald Folgen haben: Steuersenkungen wird mit Blick auf den neuen, gigantischen Schuldenberg kaum jemand fordern. Eher kommt das Gegenteil, reden wird darüber aber niemand so gern. Nur so viel hört man selbst bei den Weisen heraus: dass man künftig die wirklich Vermögenden deutlicher am Steueraufkommen beteiligen will. Gefordert wird das von manchen Politikern schon so lange...