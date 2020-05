Was sagt eigentlich die Politik zu den Lockerungen?

Wir erleben gerade Ministerpräsidenten wie Armin Laschet oder Markus Söder, die wohl am liebsten Landesfürsten wären. Und auch die Kanzlerin erweckt nicht selten den Eindruck einer gestrengen Mutter, die ihren Hofstaat samt Untertanen in Zaum halten muss.

Natürlich ist diese Darstellung überspitzt: Wir stehen in Deutschland nicht vor der Wiedereinführung der Monarchie. Und es ist der unsicheren Lage in Corona-Zeiten geschuldet, dass derzeit die Bundes- und die Landesregierungen im Blickpunkt stehen. Sie stellen die Exekutive in unserem Gemeinwesen. Gerade bei den Corona-Lockerungen halten sie das Heft des Handelns in der Hand. Dass ihnen das sehr gefällt, merken wir bei jedem ihrer Auftritte und Vorschläge.

Dennoch sind die Gewalten in unserem Lande geteilt. Das heißt, dass die NRW-Landesregierung und ebenso die Bundesregierung nichts ohne ihre jeweiligen Politiker machen können. Die entscheidenden Gremien dazu heißen Landtag und Bundestag.

Wozu sind die Abgeordneten eigentlich vom Volk gewählt?

Doch von dort ist derzeit sehr wenig zu vernehmen. In Düsseldorf wurde Mitte April ein „Pandemie-Gesetz“ beschlossen, das dem Kabinett Laschet ziemlich große Handlungsfreiheiten erlaubt. Im Bund war es ähnlich. Vermutlich war das für eine gewisse Spanne richtig, weil nur so schnelles Agieren möglich war.

Doch nun ist es an der Zeit, dass die Politik wieder mitbestimmt. Dazu sind die Abgeordneten schließlich vom Volk gewählt.

Ob also die Lockerungen zu weit gehen, ob sie genau richtig oder zu lasch sind: All das müssen nun die Landes- oder Bundesabgeordneten beurteilen und in die Parlamente bringen. Sie wissen aus Gesprächen in ihren Wahlkreisen am besten, was zu tun ist. Damit liegt eine Menge Verantwortung in ihren Händen, aber eben auch die demokratische Mitbestimmung. Mag sein, dass das manchmal kompliziert ist. Doch die Geschichte zeigt, dass es am besten ist, wenn politische Macht auf viele Köpfe verteilt ist. Monarchen wünscht sich niemand zurück.