Wegsehen, verdrängen, billig einkaufen

Wer ist denn Metzger Ihres Vertrauens? Ich kaufe Fleisch beim Discounter. Immer noch, wenn auch nicht mehr so oft wie früher. Das Gehalt ist gestiegen, Kinder sind aus dem Haus – da kann man auch mal etwas mehr Geld ausgeben. Das schmeckt dann vielleicht besser, und man hat das Gefühl, Kuh und Schwein wären eine Spur glücklicher gewesen, bevor das Bolzenschussgerät sie getötet hat. Unter welchen Bedingungen die Menschen im Schlachthof arbeiten – darüber habe ich nie lange nachgedacht.

Da bin ich wohl nicht alleine. Schnäppchenjäger sind Weltmeister im Verdrängen. Unser Wohlstand beruht zu einem schlechten Teil darauf, dass es anderen dreckig geht. Die meisten von uns tragen Schuhe und Kleidung, die nur deshalb so billig sind, weil sie in Asien unter schlimmen Bedingungen genäht und gefärbt wurden. Niemand in Deutschland würde so arbeiten wollen.

Aber zur Wahrheit der globalisierten Warenströme gehört auch: Die Menschen, die dort für wenig Geld im Akkord für die Europäer schuften, sind dankbar für diese Arbeit. Es ist gut, auf eingenähte Etiketten zu achten, die wenigstens soziale und ökologische Mindeststandards gewährleisten. Porentief rein macht uns das kaum. Denn selbst der engagierteste Konsumverweigerer surft durchs Internet mit einem Smartphone, für dessen Herstellung Mensch und Natur ausgebeutet werden. Das muss man wissen. Und das weiß man auch.

Behandeln die Deutschen diese Wanderarbeiter etwa als „Wegwerfmenschen“?

Nicht zum ersten Mal wirft nun die Corona-Infektion ein Schlaglicht auf die Arbeit und das Leben der Menschen, die nach der Osterweiterung der EU als billige Arbeitskräfte nach Deutschland kommen. Niemand und nichts anderes zwingt sie dazu – außer Not und Arbeitslosigkeit in der Heimat. Sie schicken den Lohn nach Hause, geben nicht viel fürs Wohnen aus. Das gilt für Fleischzerleger ebenso wie für rumänische Spargelstecher und die vielen Frauen aus Polen, die weit weg von der eigenen Familie das System der häuslichen Pflege bei uns erst möglich machen.

Wie „Wegwerfmenschen“ würden wir diese Wanderarbeiter behandeln, hat ein katholischer Pfarrer am Wochenende bei seinem wütenden Protest vor dem Schlachtbetrieb in Coesfeld geschimpft. Welche Konsequenzen werden Verbraucher wohl ziehen, die jetzt in erster Linie die Frage beschäftigt, ob das Virus mit dem Fleisch in ihre Küche kommt, wenn die erste Aufregung sich gelegt hat? Keine!