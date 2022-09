EZB-Rekordanhebung: Weitere Zinsschritte müssen folgen

Der historische Zinsschritt der EZB war die letzte Chance, geldpolitische Versäumnisse geradezubiegen. Weitere Schritte müssen wohl folgen.

Historisch ist der radikale Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) fürwahr, überraschen kann er nicht. Schon lange gab es aus der Führungsetage Andeutungen, dass ein harter Schritt zu gehen sei. Und es werden mutmaßlich weitere folgen. Die galoppierende Inflation ist anders nicht mehr in den Griff zu kriegen. Die Folgen für die Menschen und Betriebe nehmen immer fatalere Ausmaße an, gerade in diesen kriegerischen Zeiten.

Vermutlich nutzte die EZB mit dieser Entscheidung ihre letzte Chance, geldpolitische Fehler der Vergangenheit wieder einigermaßen geradezubiegen. Sie hatte – im Vergleich beispielsweise mit der US-amerikanischen Fed – viel zu lange darauf vertraut, dass die Inflation nur vorübergehend sei. Es war eine fatale Fehleinschätzung. Nun müssen die Verantwortlichen mit der Bürde leben, dass die aktuelle Notbremsung die Wirtschaft abwürgt.

Ein harter Schlag für die Wirtschaft

Denn dass dieser Zinsschritt angesichts einer konjunkturellen Abwärtsspirale wenig förderlich ist, den kränkelnden Unternehmen auf die Beine zu helfen, liegt auf der Hand. Letztlich ist es für Aktienmärkte und die europäische Wirtschaft aber gut, dass Fakten geschaffen wurden, auf die sie sich nun einstellen können. Es konnte so jedenfalls nicht weitergehen.

