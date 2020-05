Wer lockert, der muss auch mehr schützen

Düsseldorf Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen Gebäuden und in ICE-Zügen? Eine gute Idee.

Bei den Lockerungen mit Sonder-Erlaubnissen zum Beispiel auch für Möbelhäuser war NRW zuletzt recht fix. Bei den Schutzmaßnahmen zierte sich das Land im Ländervergleich etwas. So brauchte es erst eine breite Bewegung in den anderen Bundesländern für eine Maskenpflicht, bis sich NRW ebenfalls darauf einließ.

In den neuen Lockerungen, die in dieser Woche beginnen, spiegelt sich die Stimmungslage vieler Menschen. Die Forderung nach Öffnungen wird eindringlicher. Wirtschaftsverbände warnen vor den verheerenden Konsequenzen der Corona-Maßnahmen, für Gastronomen ist die Lage schier hoffnungslos, Bürgern ist die anhaltende Einschränkung ihrer Freiheiten nicht geheuer. Sie können in der Regel noch nicht einmal auf der Straße dagegen demonstrieren.

Dorsten und Münster machen es vor

Wer lockert, der sollte aber an anderer Stelle auch mehr schützen. Die Forderung von Thomas Kutschaty, den Mund-Nasen-Schutz auch in öffentlichen Gebäuden und im Fernverkehr der Bahn zur Pflicht zu machen, geht die richtige Richtung. Dorsten und Münster haben dies schon im Alleingang eingeführt. Andere Städte könnten und sollten folgen. Am besten gleich das ganze Land.



​