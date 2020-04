Seien wir ehrlich. In den eigenen vier Wänden lässt es sich nur noch schwer aushalten. Nach Wochen der sozialen Isolation sehnen wir uns nach Unbeschwertheit, nach echter Nähe zu unseren Eltern, Großeltern, Kindern, Enkeln und Freunden. Emotional wäre es dafür höchste Zeit. Und doch werden wir am bevorstehenden Osterfest weitgehend darauf verzichten müssen. Die Corona-Krise ist genau das, was sie im Namen trägt - eben kein Kursangebot für die innere Einkehr. Der Dichter Rainer Maria Rilke kannte solche Lebensphasen: „Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles.” Und das werden wir. Man möchte hinzufügen: gemeinsam. Denn darauf kommt es an.

Im großen europäischen Zusammenhang ist noch jede Menge Sand im Getriebe. Spanien, Italien und Frankreich wünschen sich eine gemeinschaftliche Haftung für Kredite, die zur Bewältigung der schwerwiegenden Folgen benötigt werden. Allen voran Deutschland vertritt in dieser Frage eine andere Position, setzt auf das Instrument des Europäischen Rettungsschirms. Wie immer man diesen erkämpften Finanztransfer auch nennt, sicher ist: Von der nachhaltigen Lösung dieser Frage hängt die Zukunft der Institution entscheidend ab, die den Namen „Europäische Union” nur noch mühsam rechtfertigt. Die Schwachen brauchen das Gefühl von Solidarität. Gewinner wird es keine geben, möglicherweise aber viele Verlierer. Noch ist es nicht überstanden.

Unterhalb der Ebene der Spitzenpolitiker dagegen funktioniert Europa längst. Selbstverständlich haben Kliniken in NRW schwerkranke Corona-Patienten aus Italien und Frankreich aufgenommen. Und natürlich gibt es in den Krankenhäusern Fachpersonal, das die besorgten Familien daheim in ihrer Muttersprache über den Zustand der Liebsten informieren kann. So geht Gemeinsamkeit in einem kulturell vielfältigen Bundesland.

Bundesweit erleben wir seit Beginn der Krise eine intensive Diskussion über die Frage, ob die nach und nach verschärften Beschränkungen unseres Lebens mit dem Grundgesetz vereinbar, ob sie angemessen oder zu weit gehend sind. Es ist ebenso legitim, die Empfehlungen von kompetenten Virologen zu hinterfragen. Wir können all das tun, was zum Beispiel in China undenkbar wäre. Es ist ein Zeichen unserer freiheitlichen Gesellschaft. In Deutschland gibt es einen Ethikrat, der die Regierenden in schwierigen moralischen Fragen berät, unabhängige Empfehlungen ausspricht. Eine davon lautet: Es ist eine Einschränkung, für vier Wochen nicht demonstrieren zu dürfen. Aber es gefährdet nicht unsere Freiheit. Gut, dass es diese Debatte gibt. Gut, dass sie öffentlich geführt wird. Die Politik darf sich ihr nicht verweigern. Seriöse Medien liefern dazu die Hintergründe. So funktioniert Demokratie.

In unserer Region erleben die Menschen täglich berührende Beispiele dafür, wie diese für die meisten von uns einzigartige Krise überwunden werden kann. Das gilt für Verwaltung, Unternehmen, viele Institutionen. Bemerkenswert sind die zahllosen privaten Initiativen. Etwa jene, bei der Kinder Bilder für ältere Menschen malen, die Ostern allein in Pflegeeinrichtungen verbringen müssen. Sie alle denken nicht zuerst daran, was sie für sich tun können, sondern, was andere benötigen.

Unsere Zeitung stellt deshalb in der heutigen Ausgabe diese stillen Helden des Alltags in den Mittelpunkt. Es ist vielleicht auch die schönste Botschaft in diesen Tagen, dass wir gemeinsam so vieles überwinden können, wenn wir nur wollen. Frohe Ostern.