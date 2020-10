Wettstreit muss der NRW-SPD nicht schaden

Der Burgfrieden ist beendet. Die beiden starken Männer in der NRW-SPD geraten aneinander.

Wir wissen, dass die SPD nicht immer zimperlich umgeht mit ihren Vorsitzenden, Andrea Nahles lässt grüßen. In NRW verwandelt sich die mühsam kaschierte Rivalität zwischen dem Vorsitzenden Sebastian Hartmann und Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty in ein Ringen um die Macht. Das führt zu Verletzungen, Vorwürfen und Ränkespielen. Aber die Demokratie lebt vom Wettstreit, und wenn sich am Ende der Bessere durchsetzt, dann wäre für die leidgeprüfte Partei viel gewonnen.

Andere Kandidaten nicht ausgeschlossen

Möglich, dass Hartmann, mit dem große Teile des SPD-Vorstandes in NRW nicht warm wurden, und dessen Rückhalt nach der Kommunalwahl weiter bröckelt, freiwillig zurückzieht. Möglich, dass Kutschaty, der als Chef der Essener SPD eine schlimme Niederlage bei der Kommunalwahl mit zu verantworten hat, noch viel Überzeugungsarbeit in eigener Sache leisten muss. Nicht auszuschließen, dass sich andere Kandidaten für den Vorsitz melden.

Kutschatys Vorteil: Er zeigt den Willen zur Macht, hat sich nach der Landtagswahl gegen die mächtige alte Parteielite durchgesetzt und will nun noch mehr. Der frühere Nahles-Kritiker wird sich zudem keinen Illusionen hingeben: Als Vorsitzender würde auch er nicht zimperlich behandelt.