Wie umgehen mit „WM der Schande“? So wollen wir berichten

Ausgerechnet Katar: Schon bei der Vergabe der Fußball-WM an das Golf-Emirat hagelte es Kritik - an der Menschenrechtslage in dem Golfstaat, an den Umweltbedingungen und an den Umständen der Vergabe.

Bei der Fußball-WM in Katar ist vieles anders als bei früheren Turnieren. Wie die WAZ in den kommenden Wochen berichten wird.

An diesem Wochenende beginnt im Emirat Katar mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ein sportliches Großereignis, das in der weltweiten Kritik steht. Von einer „WM der Schande“ ist die Rede. Von einem Turnier, für das tausende Wanderarbeiter ihr Leben lassen mussten.

Und das in einem Land, in dem es kein demokratisches Miteinander gibt, in dem Menschen unterdrückt und Frauen nicht gleichbehandelt werden. In einem Land, das sehr reich ist. So reich, dass sich der Fußball-Weltverband Fifa erstmals in der WM-Geschichte sogar ein Turnier im Winter vergolden lässt.

Fußball-WM 2022 in Katar: Sehr viel ist anders als zuvor

Sehr viel ist bei dieser WM anders als bei früheren Titelkämpfen. Weltweit begegnen Menschen den Veranstaltern mit Ablehnung, zum Teil mit Abscheu. Rund um den Globus rufen Initiativen zum Boykott auf. Wir als WAZ haben in den vergangenen Wochen und Monaten, wie andere Medien auch, mehrfach auf die Missstände hingewiesen.

Auch während der nun beginnenden WM werden wir ausführlich berichten. Über den sportlichen Wettkampf, über die Leistungen der Nationalteams, über das Auftreten der deutschen Mannschaft. Zugleich aber behalten wir natürlich den distanzierten Blick auf ein Land, das mit der Ausrichtung des wichtigsten Fußballturniers der Welt sein Image aufbessern will, zugleich aber im Fokus einer zu recht sehr kritischen Öffentlichkeit steht. In diesem Sinn werden unsere drei Sportreporter Marian Laske, Kai Schiller und Sebastian Weßling die WM vor Ort in Katar für Sie begleiten.

