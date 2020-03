Infektion Coronavirus: Wie viel Egoismus darf in diesen Zeiten sein?

Noch fehlt es an einheitlicher Vorgehensweise der Behörden. Das ist nicht gut. Und besorgte Bürger hamstern – manche auch auf Kosten anderer.

Man solle nicht nach Nordrhein-Westfalen reisen, wenn es nicht unbedingt sein müsse … Gesundheitsminister Jens Spahn hat das gesagt. Für uns, die wir an Rhein und Ruhr leben, hört sich das merkwürdig an. Wir haben ja nicht das Gefühl, in einem verseuchten, kontaminierten Hochrisiko-Gebiet zu wohnen – trotz der traurigen Meldungen von ersten Todesfällen.

Die Warnung des Ministers zeigt, dass sich etwas verändert hat im Umgang mit dem Coronavirus. Noch immer gilt: Es gibt keinen Grund zur Panik. Noch immer gilt: Die Grippe war in den vergangenen Jahren viel gefährlicher, hat viele Menschen getötet – und trotzdem ist nie jemand in Panik geraten. Was aber auch stimmt: Bei der Grippe haben Behörden und Experten nie überlegt, Fußballspiele und Messen abzusagen, Schulen zu schließen und Reisewarnungen für andere Bundesländer auszusprechen. Zum Glück reagieren die meisten Deutschen besonnen. Das liegt auch daran, dass sich die übergroße Zahl der Medien ihrer Verantwortung bewusst ist und versucht, ihr gerecht zu werden. Sie lassen Experten zu Wort kommen, transportieren deren Tipps und Ratschläge, beantworten die Fragen von Zuschauern und Lesern – ohne dramatische Szenarien zu beschwören. Darum berichtet auch die NRZ jeden Tag ausführlich. Allerdings sorgt die Breite der Berichterstattung auch dafür, dass sich ein Gefühl ausbreitet, dass vielleicht doch mehr Grund zur Wachsamkeit besteht, als bisher angenommen wird. Die Behörden gehen alles andere als einheitlich vor Das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsbehörden sind der Maßstab, der das Handeln vorgibt. Noch gehen die Behörden alles andere als einheitlich vor. Das ist nicht gut und trägt zur Verwirrung bei. Es gilt, die weitere Ausbreitung zu verlangsamen. Wenn dafür Großveranstaltungen abgesagt werden, dann muss das jetzt so sein. Wenn empfohlen wird, jetzt auf unnötige Reisen zu verzichten, dann sollte man zu Hause bleiben. „Ich werd's schon überstehen", sagt man dann, wenn man gesund, jung, kräftig und rücksichtslos ist. Jeder kann das Virus weitertragen, der eine Erkrankung nicht überstehen kann. Und so stellt das Coronavirus an uns alle auch die Frage: Wie halten wir es mit der Verantwortung für andere, und wie viel Egoismus gestatten wir uns? Versuchen wir, im Supermarkt möglichst viele Flaschen Desinfektionslösung zu ergattern – wohl wissend, dass der Nächste dann vor einem leeren Regal steht? Und sind wir, wenn wir Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken hamstern, besser als die Leute, die solche Sachen aus Krankenhäusern wegnehmen?