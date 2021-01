Wir brauchen mehr individuelle Förderung

Für Schulpolitik in Corona-Zeiten gilt: Wir brauchen individuelle Förderung. Und Bildung darf nicht vom Einkommen abhängen.

Knapp ein Jahr nach dem ersten Lockdown ist es ziemlich spät für einen Krisenstab zum Thema Schule. Schließlich haben die jungen Leute seit einem Monat kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. Auch wussten alle, dass Bildung in einer Pandemie völlig neu gedacht gehört. Passiert ist nur wenig.

Daher funktioniert das Lehren und Lernen auf Distanz in manchen Schulen ganz gut, in anderen aber nur dürftig. Genauso bei den Familien: Viele Eltern ermöglichen eine gut ausgestattete Umgebung und fördern ihren Nachwuchs zusätzlich. Woanders hingegen ist nur wenig vorhanden, kaum jemand kümmert sich.

Nicht einfach die Schüler durchwinken

Oft hängt das mit dem Einkommen zusammen. Das ist Gift für unser Gemeinwesen. Bildung darf nicht davon abhängen, in welchem Umfeld ein junger Mensch aufwächst.

Wenn NRW-Bildungsministerin Gebauer die Abi-Prüfung um neun Tage nach hinten legen will und Extra-Prüfungen anregt, dann hilft das den guten Schülern, aber allen anderen nicht.

Es ergibt (wie andere Politiker vorschlagen) auch keinen Sinn, alle Schüler in diesem zweiten Corona-Jahr einfach durchzuwinken. Spätestens im nächsten Schuljahr treten ja die Wissenslücken ans Licht.

Lehrer vor Ort müssen entscheiden

Was also tun? Die Guten müssen durchmarschieren können. Diejenigen mit wenigen Schwächen müssen Möglichkeiten bekommen, nach dem Unterricht Defizite aufholen zu können. Und all die jungen Leute, die es möchten und die es benötigen, müssen ein Zusatzjahr mit allen Förderungen erhalten. Entscheiden können das die Lehrer vor Ort, sie kennen ja ihre Schülerschaft am besten. Hilfreich sind also nicht verlegte Termine, sondern individuelle Förderungen. Land und auch der Bund sind da gefordert. Das alles macht Mühe, ergibt aber viel Sinn.