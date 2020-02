Retouren beim Shopping: Wir entfremden uns vom Wert der Ware

Online-Shopping und Co. machen das Bestellen sehr einfach und bequem – doch das entfremdet die Menschen vom Wert der Ware.

Es ist leider lange her, dass gekaufte Waren in den Familien mit einem gewissen Respekt behandelt wurden. So lange es nur ging, wurden Haushaltsgeräte oder Kleidung benutzt oder getragen, notfalls wurde geflickt oder repariert. Kurzum: Es war die Zeit, als es noch kein „Shopping“ gab.

Für Jüngere erscheint diese Zeit unvorstellbar, doch auch viele Ältere haben sich dem Konsumrausch längst ergeben. Seit Amazon, Zalando und viele andere Online-Shops die kostenlose Retoure als Verkaufsargument bewerben, flitzen noch mehr Paketdienst-Kleinlaster durch die eh schon verstopften Straßen. Schneller Wandel, rasche Verfügbarkeit Es ist ja so bequem: einfach den neuen Pullover in drei Größen ordern. Was nicht passt, wird halt ohne Mehrkosten zurück in den Kleinlaster gegeben. Und weil es so praktisch ist, werden auch noch Schuhe, Schmuck und ein Kopfhörer dazu bestellt. Ist zwar nicht wirklich nötig, aber halt günstig und praktisch. Genau dieses Denken und Handeln entfremdet den Menschen vom Wert der Ware. Nicht mehr der Nutzen entscheidet, sondern der schnelle Wandel und die rasche Verfügbarkeit. Online-Handel Retouren: So will die Regierung Rücksendungen limitieren Man kann sich leicht ausmalen, dass dies nur mit brutaler Kostenkalkulation funktioniert: Beim Hersteller genauso wie beim Versender. In der Folge werden die Fahrer von zahlreichen Lieferanten ausgebeutet, die Löhne der Arbeiter in den Fabriken gedrückt. Und schließlich ist das auch für die Umwelt ziemlich fatal. Der Weg in die Müllpresse Wenn die Koalition nun das Vernichten von Retouren verbietet, ist das sicher richtig. Denn wenn der Weg in die Müllpresse günstiger ist als eine sinnvolle Verwendung, dann wird der Konsum pervertiert. Besser wäre aber, wenn die Retouren kostenpflichtig gemacht würden. Es ist ein Missbrauch des Widerrufsrechts im Onlinehandel, wenn Waren nur „aus Spaß“ hin- und hertransportiert werden. Die großen Online-Händler an die Kandare zu nehmen (übrigens auch beim Steuern zahlen), ist überfällig. Doch auch jeder Einzelne muss sich fragen, ob er mit seinem Verhalten nicht Schaden anrichtet, der leicht zu vermeiden ist.